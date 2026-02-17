Warner Bros: Σκληρό μπρα-ντε-φερ με την Paramount για το deal με Netflix

Σε τροχιά έντονων διαπραγματεύσεων εισέρχεται η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros Discovery, καθώς η εταιρεία απέρριψε την τελευταία προσφορά εξαγοράς της Paramount Skydance ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή, δίνοντας ωστόσο προθεσμία επτά ημερών για την υποβολή βελτιωμένης πρότασης. Η Paramount έχει πλέον διορία έως τις 23 Φεβρουαρίου να καταθέσει την «τελική και βέλτιστη προσφορά» της — πρόταση που το Netflix διατηρεί το δικαίωμα να «ματσάρει», βάσει της ισχύουσας συμφωνίας συγχώνευσης.

Η Paramount φέρεται να προσέγγισε ανεπίσημα τη Warner Bros με βελτιωμένη τιμή 31 δολαρίων ανά μετοχή, εξέλιξη που οδήγησε το διοικητικό συμβούλιο της WBD να εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων. Σε επιστολή που απέστειλαν ο πρόεδρος Samuel DiPiazza Jr. και ο διευθύνων σύμβουλος David Zaslav προς το συμβούλιο της Paramount, ξεκαθάρισαν ωστόσο ότι δεν θεωρούν την πρόταση ικανή να υπερισχύσει της συμφωνίας με το Netflix, επισημαίνοντας ότι παραμένουν «πλήρως δεσμευμένοι» στη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Σύμφωνα με την Warner Bros, οικονομικός σύμβουλος της Paramount άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της προσφοράς, εφόσον ξεκινήσουν επίσημες διαπραγματεύσεις, με το τίμημα να μπορεί να κινηθεί πάνω από τα 31 δολάρια ανά μετοχή. Η τρέχουσα πρόταση της Paramount αποτιμά ολόκληρη την εταιρεία στα 108,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η πρόταση του Netflix ανέρχεται σε 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια και αφορά αποκλειστικά το στούντιο και τις δραστηριότητες streaming.

Στις 20 Μαρτίου η απόφαση των μετόχων

Παρά το ενδιαφέρον της Paramount, η Warner Bros προχωρά κανονικά στη διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας με το Netflix, ύψους 27,75 δολαρίων ανά μετοχή για το στούντιο και τις υπηρεσίες streaming. Η ψηφοφορία των μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου.

Η συγχώνευση προβλέπει ότι πριν την ολοκλήρωσή της, η Warner Bros θα αποσχίσει τις καλωδιακές δραστηριότητες της Discovery Global — στις οποίες περιλαμβάνονται τα CNN, TLC, Food Network και HGTV — σε ξεχωριστή εισηγμένη εταιρεία. Η Discovery Global εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποτιμηθεί μεταξύ 1,33 και 6,86 δολαρίων ανά μετοχή.

Η απόφαση της Warner Bros να εξετάσει πρόταση ανταγωνιστή απαιτούσε ειδική άδεια από το Netflix, καθώς η συμφωνία συγχώνευσης επιτρέπει διαπραγματεύσεις με τρίτους μόνο εάν το συμβούλιο κρίνει ότι η προσφορά ενδέχεται να είναι ανώτερη. Το σχετικό «παράθυρο» περιορίζει χρονικά και διαδικαστικά τις συνομιλίες.

Οι προηγούμενες προσεγγίσεις και οι πιέσεις

Η Paramount είχε κατηγορήσει το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros ότι δεν εξέτασε ουσιαστικά έξι προτάσεις που κατέθεσε σε διάστημα 12 εβδομάδων πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας με το Netflix στις 5 Δεκεμβρίου. Δημόσια εχθρική προσφορά που ακολούθησε απορρίφθηκε στα τέλη του ίδιου μήνα, ενώ αναθεωρημένη πρόταση με προσωπική εγγύηση 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ίδια κεφάλαια από τον Larry Ellison, ιδρυτή της Oracle και πατέρα του CEO της Paramount David Ellison, απορρίφθηκε επίσης στις αρχές Ιανουαρίου.

Η Paramount, σε νέα προσπάθεια προσέγγισης των μετόχων της WBD, βελτίωσε τους όρους της χωρίς να αυξήσει το τίμημα των 30 δολαρίων ανά μετοχή, προσφέροντας επιπλέον μετρητά για κάθε τρίμηνο καθυστέρησης της συμφωνίας μετά το τέλος του έτους και δεσμευόμενη να καλύψει τη ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα όφειλε η Warner Bros στο Netflix σε περίπτωση υπαναχώρησης.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ερωτήματα χρηματοδότησης, όπως η κάλυψη πιθανής προμήθειας δευτερεύουσας εμπράγματης ασφάλειας (junior lien) ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, το ενδεχόμενο αποτυχίας δανειακής χρηματοδότησης και η επάρκεια της ίδιας κεφαλαιακής στήριξης. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Paramount για τη φερεγγυότητα του κύριου χρηματοδότη της, τα προσχέδια των συμφωνιών προβλέπουν πρόσθετη ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων σε περίπτωση που η δανειακή χρηματοδότηση δεν εξασφαλιστεί.

Την ίδια ώρα, η Warner Bros δέχεται πίεση από τον ακτιβιστή επενδυτή Ancora Holdings, που έχει αποκτήσει μερίδιο σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων και σχεδιάζει να αντιταχθεί στη συμφωνία με το Netflix. Η Paramount επιδιώκει επίσης αλλαγές στο διοικητικό συμβούλιο, προωθώντας ως πιθανό μέλος τον Matt Halbower της Pentwater Capital Management, εταιρεία που κατέχει περίπου 50 εκατομμύρια μετοχές της WBD και στηρίζει την προσφορά της Paramount.

Το Netflix, σε ανακοίνωσή του, τόνισε ότι η συμφωνία έχει φτάσει σε κρίσιμο ορόσημο και ότι παραμένει βέβαιο για την ανώτερη αξία της πρότασής του, κάνοντας λόγο για «απόσπαση προσοχής» που προκαλεί η ανταγωνιστική προσέγγιση.

Με τη διορία της 23ης Φεβρουαρίου να πλησιάζει και την ψηφοφορία των μετόχων στις 20 Μαρτίου, η μάχη για τον έλεγχο της Warner Bros εισέρχεται σε καθοριστική φάση, με το Χόλιγουντ να παρακολουθεί μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών.