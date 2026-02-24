Αντεπίθεση δισεκατομμυρίων: Η FedEx ζητά πίσω τα χρήματα από τους δασμούς Τραμπ

Η εταιρεία γίνεται έτσι ο πρώτος μεγάλος αμερικανικός όμιλος που προσφεύγει δικαστικά μετά την ιστορική απόφαση, ζητώντας την επιστροφή του μεριδίου που της αναλογεί από δασμούς συνολικού ύψους περίπου 175 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τον The Guardian, εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις.

Στην αγωγή κατονομάζονται ως εναγόμενοι η U.S. Customs and Border Protection (CBP), που είναι αρμόδια για την είσπραξη των δασμών, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Ρόντνεϊ Σκοτ, καθώς και οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η FedEx δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο ποσό, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι διεκδικεί «πλήρη επιστροφή» των χρημάτων που κατέβαλε.

Σε γραπτή της δήλωση, η εταιρεία επισημαίνει ότι, παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο δεν τοποθετήθηκε ρητά για το ζήτημα των επιστροφών, έχει ήδη κινηθεί νομικά ώστε να διασφαλίσει τα δικαιώματά της ως εισαγωγέας και να αιτηθεί την επιστροφή των δασμών από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Οι δασμοί αποτέλεσαν βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής Τραμπ, με την επιβολή επιβαρύνσεων σε εισαγόμενα προϊόντα από σχεδόν όλες τις χώρες, βάσει ερμηνείας του νόμου περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών (IEEPA).

Με την απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η αποκλειστική αρμοδιότητα επιβολής δασμών και τελών ανήκει στο Κογκρέσο και ότι ο συγκεκριμένος νόμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποκαταστήσει αυτή την εξουσία σε καιρό ειρήνης.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώνει πολιτική επιλογή του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η απόφαση ανοίγει οριστικά τον δρόμο για μαζικές επιστροφές χρημάτων προς τις επιχειρήσεις.