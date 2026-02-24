Μητσοτάκης για Ουκρανία: Η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη
Πολιτική
12:06 - 24 Φεβ 2026

Μητσοτάκης για Ουκρανία: Η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
Στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή, αναφέρθηκε σήμερα (24/2) ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ανάρτησής του στον επίσημο λογαριασμό του στο X.       

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Τέσσερα χρόνια μετά, η Ουκρανία υπερασπίζεται την κυριαρχία της με θάρρος και ανθεκτικότητα. Εμείς επιβεβαιώνουμε την αταλάντευτη στήριξή μας στην ανεξαρτησία της, στο λαό της και σε μια ειρήνη που σέβεται το διεθνές δίκαιο. Είθε η επόμενη επέτειος να σηματοδοτήσει όχι ακόμη έναν χρόνο πολέμου, αλλά μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

