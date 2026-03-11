Porsche: Αλλαγή στρατηγικής και περικοπές από φθινόπωρο

Η Porsche προχωρά σε νέες περικοπές θέσεων εργασίας μετά τα προβλήματα στα κέρδη της, τα οποία προκλήθηκαν κυρίως από την ακριβή απομείωση λόγω της αλλαγής στρατηγικής στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα η εταιρεία αντιμετώπισε παρατεταμένη πτώση πωλήσεων στην Κίνα.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τοποθέτησε νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον Michael Leiters, την 1η Ιανουαρίου, μετά από τέσσερις προειδοποιήσεις για τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς, γεγονός που συνέβαλε στην έξοδό της από τον δείκτη DAX της Γερμανίας.

«Ο εξορθολογισμός της εταιρείας πρέπει να ενταθεί και αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω μειώσεις θέσεων εργασίας», δήλωσε ο Leiters σήμερα Τετάρτη. Η Porsche απασχολεί περίπου 40.000 άτομα και έχει ήδη ανακοινώσει περικοπές περίπου 3.900 θέσεων έως το 2030.

Ο Leiters πρόσθεσε: «Θα βελτιστοποιήσουμε τη διοικητική μας δομή και θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία», σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές το φθινόπωρο.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξημένο ανταγωνισμό στην Κίνα, σημαντική αγορά για τις ευρωπαϊκές πολυτελείς αυτοκινητοβιομηχανίες, όπου οι πωλήσεις των τοπικών κατασκευαστών αυτοκινήτων αυξάνονται. Το μερίδιο της Κίνας στις παραδόσεις της Porsche μειώθηκε στο 15% από 18% πέρυσι.

Παράλληλα, οι δασμοί των ΗΠΑ επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική, τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, προκαλώντας κόστος περίπου 700 εκατ. ευρώ το 2025.

Η Porsche ανακοίνωσε μείωση 10% στις συνολικές παραδόσεις στα 279.000 αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τα έσοδα να πέσουν 12% στα 32,2 δισ. ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη να υποχωρήσουν στα 413 εκατ. ευρώ από 5,6 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία εγκαταλείπει μέρος της προηγούμενης φιλόδοξης στρατηγικής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προκαλώντας απομείωση 3,9 δισ. ευρώ – μια λογιστική διόρθωση που αντικατοπτρίζει το κόστος της στρατηγικής αλλαγής και όχι άμεσες ταμειακές απώλειες.

Ο Leiters τόνισε: «Χρησιμοποιούμε τις τρέχουσες προκλήσεις για να δράσουμε αποφασιστικά. Θα επανατοποθετήσουμε πλήρως την Porsche, καθιστώντας την πιο λιτή, ταχύτερη και με προϊόντα πιο ελκυστικά».

Η δύσκολη χρονιά της Porsche επηρέασε και τη μητρική Volkswagen, η οποία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε δραματικές περικοπές θέσεων εργασίας, φτάνοντας τις 50.000 έως το τέλος της δεκαετίας, λόγω μειωμένων πωλήσεων στην Κίνα και τη Βόρεια Αμερική.

Η Porsche παραδοσιακά αποτελεί σημαντική πηγή κερδοφορίας για τη Volkswagen, με λειτουργικό περιθώριο 14,5% το 2024, σε σύγκριση με περιθώρια 3%-6% για τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Το 2025, όμως, το περιθώριο μειώθηκε σε μόλις 1,1%, με προοπτική ανάκαμψης στο 5,5% το 2026.

Η εταιρεία αναγκάζεται να καθυστερήσει αρκετά προγραμματισμένα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων υπέρ της προσθήκης περισσότερων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα οποία αποφέρουν μεγαλύτερη κερδοφορία. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εκδόσεις των Boxster και Cayman, προγραμματισμένες για το 2027, καθώς και το ηλεκτρικό K1, που μετατέθηκε για το 2029 και θα περιλαμβάνει υβριδικές και βενζινοκίνητες επιλογές.

Η Volkswagen προειδοποίησε επίσης ότι οι παγκόσμιες αναταραχές λόγω της στρατιωτικής δράσης ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές της. Η Porsche διευκρίνισε ότι οι προβλέψεις της δεν περιλαμβάνουν πιθανές επιπτώσεις από τον πόλεμο.