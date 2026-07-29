ifo: Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες περικοπές θέσεων εργασίας

Οι επιχειρήσεις στη Γερμανία εμφανίζονται πιο συγκρατημένες ως προς τις περικοπές προσωπικού. Ο Δείκτης Απασχόλησης (Employment Barometer) του ifo Institute αυξήθηκε στις 93,0 μονάδες τον Ιούλιο, από 92,2 μονάδες τον Ιούνιο.

«Η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάποια σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε. «Για να υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη οικονομική δυναμική».

Στη μεταποίηση, οι περικοπές θέσεων εργασίας εξακολουθούν να κυριαρχούν, με τον δείκτη να υποχωρεί στον συγκεκριμένο κλάδο. Σχεδόν όλοι οι τομείς της βιομηχανίας σχεδιάζουν να λειτουργήσουν με μικρότερο αριθμό εργαζομένων. Εξαίρεση αποτελούν οι κατασκευαστές εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, οι οποίοι σκοπεύουν να αυξήσουν το προσωπικό τους.

Παρότι ο δείκτης βελτιώθηκε στο εμπόριο, οι προθέσεις για μείωση προσωπικού εξακολουθούν να υπερισχύουν τόσο στο χονδρικό όσο και στο λιανικό εμπόριο.

Στον τομέα των υπηρεσιών, ο Δείκτης Απασχόλησης κατέγραψε ήπια ανάκαμψη. Ωστόσο, εξακολουθεί να διαμορφώνεται μια ελαφρά τάση υπέρ των περικοπών θέσεων εργασίας. Ιδιαίτερα επιφυλακτικές εμφανίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας, ενώ, αντίθετα, οι εταιρείες παροχής νομικών και φορολογικών υπηρεσιών σχεδιάζουν να ενισχύσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Στις κατασκευές, οι σχεδιασμοί για το προσωπικό παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι. Οι προσλήψεις και οι αποχωρήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε ισορροπία, γεγονός που δείχνει ότι οι επιχειρήσεις σκοπεύουν να διατηρήσουν σχεδόν αμετάβλητο τον αριθμό των εργαζομένων τους.