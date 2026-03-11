Netflix: Πληρώνει έως $600 εκατ. για την εταιρεία ΑΙ κινηματογράφησης του Μπεν Άφλεκ

Ο κολοσσός του streaming Netflix πρόκειται να καταβάλει έως και 600 εκατομμύρια δολάρια για την εξαγορά της εταιρείας κινηματογραφικής παραγωγής με τεχνητή νοημοσύνη InterPositive, που ίδρυσε ο Ben Affleck, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τετάρτη το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση της συμφωνίας.

Ωστόσο, το ποσό που καταβλήθηκε άμεσα σε μετρητά φαίνεται να είναι χαμηλότερο, όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα. Οι ιδιοκτήτες της InterPositive ενδέχεται να λάβουν επιπλέον χρήματα στο μέλλον, εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι απόδοσης που προβλέπονται στη συμφωνία.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί ένδειξη ότι το Χόλιγουντ αρχίζει σταδιακά να αποδέχεται τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία κινηματογραφικού και τηλεοπτικού περιεχομένου. Όταν ανακοινώθηκε αρχικά, η Netflix δεν είχε δημοσιοποιήσει τους οικονομικούς όρους της εξαγοράς.

Η InterPositive είναι η πρώτη εταιρεία που εξαγοράζει η Netflix μετά την απόφασή της να αποχωρήσει από τον ανταγωνισμό προσφορών για την Warner Bros. Discovery, όταν η πρόταση της Skydance Media για την Paramount Global θεωρήθηκε ισχυρότερη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης Ben Affleck δημιούργησε την InterPositive το 2022, αξιοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να διατηρείται η «κινηματογραφική λογική» στις παραγωγές και να διορθώνονται προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία γυρισμάτων, όπως λάθη στον φωτισμό ή ελλιπή πλάνα.