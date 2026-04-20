UniCredit: Η Commerzbank χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση

Η UniCredit υποστήριξε ότι η Commerzbank χρειάζεται βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας Andrea Orcel εντείνει τις προσπάθειές του για την εξαγορά της γερμανικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η UniCredit ανέφερε ότι η Commerzbank έχει μακροχρόνια χαμηλότερη λειτουργική απόδοση και αντιμετωπίζει θεμελιώδεις αδυναμίες, οι οποίες, όπως υποστηρίζει, απλώς καλύπτονται από ευνοϊκές συγκυρίες στις αγορές.

Η ιταλική τράπεζα εκτιμά ότι η Commerzbank θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητές της στη Γερμανία και την Πολωνία, περιορίζοντας παράλληλα την παρουσία της διεθνώς. Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό χαρακτηρίζονται από τη UniCredit ως υπερβολικά εκτεταμένες, κατακερματισμένες, πιο ριψοκίνδυνες, λειτουργικά περίπλοκες και λιγότερο αποδοτικές.

Ο Orcel επιδιώκει την εξαγορά της Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024 και έχει καταθέσει πρόταση ύψους περίπου 35 δισ. ευρώ, με τη διαδικασία να αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, η γερμανική τράπεζα έχει απορρίψει επανειλημμένα τις προσεγγίσεις, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η UniCredit κατέχει ήδη σχεδόν το 30% της Commerzbank, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μέτοχό της, ενώ η γερμανική κυβέρνηση παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής και αντιτίθεται έντονα σε πιθανή εξαγορά.

Η μετοχή της Commerzbank ενισχύθηκε έως και 2% στη Φρανκφούρτη, διαφοροποιούμενη από την πτωτική τάση του ευρύτερου τραπεζικού κλάδου.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Bettina Orlopp, είχε δηλώσει πρόσφατα ότι με τον Orcel υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με το μελλοντικό επιχειρηματικό μοντέλο της τράπεζας, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή της στην ανεξάρτητη πορεία του ομίλου.

Από την πλευρά του, ο Orcel ανέφερε ότι υπάρχουν δύο πιθανά σενάρια για την προσφορά: είτε η UniCredit να παραμείνει κάτω από το όριο ελέγχου, είτε να το ξεπεράσει και να επιτύχει αποδόσεις υψηλότερες από το κόστος κεφαλαίου για τους μετόχους.

Πρόσθεσε επίσης ότι, σε περίπτωση που η προσφορά δεν οδηγήσει σε απόκτηση ελέγχου, η UniCredit δεν θα επιδιώξει περαιτέρω κίνηση για διάστημα 12 έως 18 μηνών, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιοποίησης μηχανισμών που θα μπορούσαν να παρακάμψουν τον γερμανικό ορισμό του ελέγχου.