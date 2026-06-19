Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Η Ryanair γνωστοποίησε την Παρασκευή (19/6) την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μάικλ Ο’ Λίρι, επεκτείνοντας τη θητεία του έως τον Απρίλιο του 2032.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου συμβολαίου του, του παραχωρήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης που αφορούν περισσότερες από 10 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.

Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι το πακέτο αποδοχών του Ο’ Λίρι περιλαμβάνει έναν περιορισμένο ετήσιο μισθό, καθώς και μπόνους με ανώτατο όριο, ενώ το σχετικό σχέδιο αμοιβών θα τεθεί προς έγκριση στους μετόχους κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026.

Ο Ιρλανδός μάνατζερ βρίσκεται στο τιμόνι της Ryanair από το 1994 και θεωρείται η κεντρική φυσιογνωμία πίσω από την ανάπτυξη ενός από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους στην Ευρώπη.