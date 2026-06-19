ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032
Επιχειρήσεις
17:25 - 19 Ιουν 2026

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ryanair γνωστοποίησε την Παρασκευή (19/6) την ανανέωση της συνεργασίας της με τον διευθύνοντα σύμβουλο Μάικλ Ο’ Λίρι, επεκτείνοντας τη θητεία του έως τον Απρίλιο του 2032.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του νέου συμβολαίου του, του παραχωρήθηκαν δικαιώματα προαίρεσης που αφορούν περισσότερες από 10 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας.

Η αεροπορική εταιρεία διευκρίνισε ότι το πακέτο αποδοχών του Ο’ Λίρι περιλαμβάνει έναν περιορισμένο ετήσιο μισθό, καθώς και μπόνους με ανώτατο όριο, ενώ το σχετικό σχέδιο αμοιβών θα τεθεί προς έγκριση στους μετόχους κατά την ετήσια γενική συνέλευση του 2026.

Ο Ιρλανδός μάνατζερ βρίσκεται στο τιμόνι της Ryanair από το 1994 και θεωρείται η κεντρική φυσιογνωμία πίσω από την ανάπτυξη ενός από τους μεγαλύτερους αερομεταφορείς χαμηλού κόστους στην Ευρώπη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες
Ειδήσεις

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επικεντρώνονται σε κερδοφορία, AI και στρατηγικές συμφωνίες

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ
Επιχειρήσεις

Ψάλτης (CEO Alpha Bank): Εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού
Ειδήσεις

Ουγγαρία: Συνταγματικό «φρένο» στον Όρμπαν – Νέα αναθεώρηση με όριο 8 ετών στις θητείες πρωθυπουργού

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

IATA: Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να «ψαλιδίσει» τα κέρδη των αεροπορικών εταιρειών το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:54

Reuters: Η «οντισιόν» του Βανς για την επόμενη ημέρα των Ρεπουμπλικανών

Σχόλια Αγοράς
19/06/2026 - 17:39

Χρηματιστήριο: Η εξωστρέφεια αποδίδει καρπούς (+2,2% την εβδομάδα και +4,4% τον Ιούνιο)

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:37

Στο 42,5% η συνολική συμμετοχή της UniCredit στην Commerzbank

Ανακοινώσεις
19/06/2026 - 17:36

REVOIL: Παραίτηση της Μαρίας Σάββα και εκλογή της Μαρίας Ελένης Μπουζούρα στο Δ.Σ.

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:25

Ryanair: Παρατείνεται η θητεία του CEO Μάικλ Ο’ Λίρι έως το 2032

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 17:24

Μουντιάλ 2026: Η μπάλα κυλά, τα δισεκατομμύρια τρέχουν

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:22

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί κατεψυγμένα στρείδια λόγω παρουσίας Νοροϊού

Ειδήσεις
19/06/2026 - 17:05

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

Εργασιακά
19/06/2026 - 17:02

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: «Χάρτης» πληρωμών από 22 έως 26 Ιουνίου

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:57

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γαλλικού τυριού Brie λόγω ανίχνευσης επικίνδυνων τοξινών

Πολιτική
19/06/2026 - 16:54

Στο επίκεντρο η μεταρρύθμιση του Κτηματολογίου – Εκδήλωση με συμμετοχή Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:50

Ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου στο Μενίδι από αδέσποτη σφαίρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
19/06/2026 - 16:32

ΔΙΜΕΑ: «Σαφάρι» ελέγχων σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο – Κατασχέθηκαν τουλάχιστον 20.000 «μαϊμού» προϊόντα

Magazino
19/06/2026 - 16:31

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:28

Politico: «Μετωπική» Μελόνι - Σάντσεθ για το μεταναστευτικό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/06/2026 - 16:22

Αλλαγή πορείας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:20

ΕΕ: Αντιδράσεις για το άνοιγμα διαύλου επικοινωνίας του Κόστα με το Κρεμλίνο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 16:11

Reuters: Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε εκεχειρία

Οικονομία
19/06/2026 - 16:05

Eurobank: Η ακρίβεια ακυρώνει τις αυξήσεις εισοδημάτων στα μάτια των καταναλωτών

Οικονομία
19/06/2026 - 16:04

ΥΠΕΘΟΟ: 149,5 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση συρμών και εγκατάσταση κλιματιστικών σε συρμούς του Μετρό Αθήνας

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:54

UNICEF για Γάζα: Η εκεχειρία είναι μια «φονική ψευδαίσθηση» για τα παιδιά

Business Facts
19/06/2026 - 15:50

SpaceX: Ποιοι έγιναν δισεκατομμυριούχοι μετά τη «χρυσή» εισαγωγή στο χρηματιστήριο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:42

Τραμπ: Η Μελόνι με ικέτευε για μία φωτογραφία –Τον διαψεύδει η Ιταλίδα πρωθυπουργός

Ειδήσεις
19/06/2026 - 15:40

Η Μόσχα φλέγεται από τα ουκρανικά drones – Ο Πούτιν ετοιμάζει σφοδρή απάντηση

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:33

Κόλλιας: Σημαντική αποκατάσταση για τη δέουσα επιμέλεια των λογιστών - φοροτεχνικών

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 15:11

Μπρατάκος από τη BEYOND 2026: Μετατρέπουμε την καινοτομία σε επιχειρηματική δραστηριότητα και εξαγωγική δυναμική

Νομίσματα
19/06/2026 - 15:11

Οι κραδασμοί στα crypto συνεχίζονται με το Bitcoin κάτω από τα $63.000

Ανεμοδείκτης
19/06/2026 - 15:04

Πόσο «παίζει» ο Βενιζέλος για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
19/06/2026 - 15:00

Καλαφάτης: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η νέα ατμομηχανή της εθνικής μας ανταγωνιστικότητας

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
19/06/2026 - 14:41

Το ποδόσφαιρο αλλιώς: ΜΠΑΜ FC και Allwyn στο πιο Υπεύθυνο Παιχνίδι της χρονιάς για καλό σκοπό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ