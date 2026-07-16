Reuters: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή απειλεί τις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Καθώς η αναζωπύρωση της σύγκρουσης στον Περσικό Κόλπο ωθεί τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, επενδυτές του κλάδου των αερομεταφορών και στελέχη της αεροπορικής βιομηχανίας διαπιστώνουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι οικονομικά ασθενέστερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης ενδέχεται να οδηγηθούν σε ένα νέο κύμα αναδιάρθρωσης και συγκέντρωσης του κλάδου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους easyJet βρίσκεται κοντά στην εξαγορά της από κοινοπραξία υπό την ηγεσία αμερικανικών επενδυτικών κεφαλαίων, σε μια συμφωνία που θα οδηγήσει την εταιρεία -με ιστορία 30 ετών- εκτός χρηματιστηρίου, με αποτίμηση σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα που είχε πριν από την πανδημία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η airBaltic* αναζητεί βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεών της, ενώ η νορβηγική Norse Atlantic προχωρά σε στρατηγική επανεξέταση της πορείας της.

Όπως επισημαίνεται, παρότι μεγάλο μέρος του κλάδου εξυγίανε τα οικονομικά του μετά την πανδημία της COVID-19, η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων έχει πιέσει τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις και έχει αναδείξει την εύθραυστη οικονομική κατάσταση ορισμένων αεροπορικών εταιρειών, οι οποίες πλέον εξετάζουν αναδιαρθρώσεις, εξαγορές ή ακόμη και προσφυγή σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές.

«Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε σε τέσσερις ή πέντε πολύ μεγάλες υποθέσεις αναδιάρθρωσης αεροπορικών εταιρειών σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε στο Reuters ο Barema Bocoum, επικεφαλής της Interpath για την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMEA).

Να σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος κλάδος των αερομεταφορών σχεδόν υποδιπλασίασε τον περασμένο μήνα την πρόβλεψή του για τα κέρδη του 2026, επικαλούμενος τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αυξήσει το κόστος των καυσίμων, έχει διαταράξει βασικούς αεροπορικούς διαδρόμους και έχει αναδείξει την ευάλωτη φύση ενός κλάδου που λειτουργεί με ιδιαίτερα περιορισμένα περιθώρια κέρδους.

Τραπεζίτες, επενδυτές και αναλυτές εκτιμούν ότι ο παρατεταμένος πόλεμος με το Ιράν, ο οποίος προκάλεσε σημαντική άνοδο στις τιμές των καυσίμων φέτος, επιδείνωσε τις πιέσεις στο κόστος που ήδη υφίστανται από την περίοδο μετά την πανδημία.

«Δίνει την αίσθηση ότι ο ανοδικός κύκλος ολοκληρώνεται σχεδόν πριν καν ξεκινήσει», δήλωσε ο Βρετανός αναλυτής αερομεταφορών Rob Morris.

Οι αεροπορικές εταιρείες περνούν σε στάση αυξημένης προσοχής

Το δυσμενέστερο οικονομικό περιβάλλον έχει αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν τα σχέδια επέκτασής τους. Η Airbus αναθεώρησε αυτόν τον μήνα προς τα κάτω την πρόβλεψή της για τη ζήτηση επιβατικών αεροσκαφών την επόμενη εικοσαετία, καθώς οι πολεμικές συγκρούσεις και οι εμπορικές εντάσεις ανέκοψαν τη δυναμική ανάκαμψη που είχε σημειωθεί μετά την πανδημία.

«Οι περισσότερες αεροπορικές εταιρείες διατηρούν πλέον πολύ περιορισμένους ρυθμούς ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στη Νοτιοανατολική Ασία», δήλωσε ο σύμβουλος αερομεταφορών και πρώην τραπεζικός αναλυτής του κλάδου Bertrand Grabowski.

«Με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, όπως η Turkish Airlines, οι περισσότερες εταιρείες κινούνται με μεγάλη προσοχή όσον αφορά την αύξηση της χωρητικότητάς τους», συμπλήρωσε στο ίδιο φόντο.

Όπως τονίζεται, το υψηλό κόστος των αεροπορικών καυσίμων, το οποίο σε περιόδους αυξημένων τιμών μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών λειτουργικών δαπανών μιας αεροπορικής εταιρείας, έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση αρκετών αερομεταφορέων.

Παρότι οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων έχουν σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, η νέα αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει αναζωπυρώσει τις αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο οι οικονομικά πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες θα καταφέρουν να δημιουργήσουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της κρίσιμης θερινής περιόδου ώστε να επιβιώσουν τον χειμώνα.

«Οι μικρότερες εταιρείες είναι πιθανότατα εκείνες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε ο αναλυτής αερομεταφορών James Halstead, με έδρα το Λονδίνο, επισημαίνοντας ότι η απώλεια επιβατικής κίνησης κατά τη θερινή περίοδο θα μπορούσε να αποδειχθεί μοιραία για ορισμένες εταιρείες σε έναν κλάδο που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα ρευστότητας.

Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές εταιρείες ενδέχεται να καταφέρουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όμως είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το σύνηθες είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες ξεμένουν από μετρητά το Φεβρουάριο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το φόντο, η πολωνική LOT θεωρείται εδώ και χρόνια πιθανός στόχος εξαγοράς στο πλαίσιο της συγκεντροποίησης του κλάδου, ενώ η απόδοση του ομολόγου της airBaltic με λήξη το 2029 έχει αυξηθεί σημαντικά φέτος, αντανακλώντας την αυξημένη αντίληψη των επενδυτών για τον κίνδυνο. Παράλληλα, η μετοχή της Norse Atlantic έχει καταρρεύσει σχεδόν στο μηδέν από την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο το 2021.

Ένας κλάδος που έχει διαψεύσει πολλές φορές τις προβλέψεις καταρρεύσεων

Παρ' όλα αυτά, όπως σημειώνεται η αεροπορική βιομηχανία έχει επανειλημμένα διαψεύσει προβλέψεις για μαζικές χρεοκοπίες, επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι έχουν ήδη εμφανιστεί τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια πως η ισχυρή ανοδική πορεία που ακολούθησε την πανδημία αρχίζει να εξασθενεί εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων.

Μεταξύ των βασικών δεικτών που παρακολουθούν οι αναλυτές περιλαμβάνονται τα σχέδια αύξησης της διαθέσιμης χωρητικότητας, οι τιμές των μεταχειρισμένων αεροσκαφών και ο αριθμός των πτωχεύσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μέχρι σήμερα ισχυρή δυναμική του κλάδου αρχίζει να χάνει την ορμή της.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η άνοδος του κόστους καυσίμων, εργασίας, συντήρησης και μισθώσεων αεροσκαφών έχει διαβρώσει σταδιακά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους και συνέβαλε στην κατάρρευση της Spirit Airlines τον Μάιο.

Αναλυτές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι ο ισολογισμός της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Wizz Air παρουσιάζει ευπάθειες, γεγονός που την καθιστά πιθανό στόχο εξαγοράς στο πλαίσιο της περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι διαθέτει επαρκή ρευστότητα. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλός της, József Váradi, δήλωσε τον Απρίλιο σε δημοσιογράφους ότι αναμένει περισσότερες πτωχεύσεις στον κλάδο προς το τέλος του καλοκαιριού, καθώς οι προκρατήσεις για τη λιγότερο κερδοφόρα χειμερινή περίοδο παρουσιάζουν σημαντική κάμψη.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι η Wizz Air ενδέχεται να επωφεληθεί από τα προβλήματα ανταγωνιστών της, αναλαμβάνοντας ορισμένα από τα δρομολόγιά τους.

«Παραμένουμε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί», δήλωσε.

Ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA), Willie Walsh, δήλωσε στο Reuters τον Ιούνιο ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα οδηγηθούν είτε σε λουκέτο είτε σε εξαγορά από μεγαλύτερους αερομεταφορείς, ιδιαίτερα εάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.

«Δυστυχώς, πιστεύω ότι ορισμένες αεροπορικές εταιρείες θα δυσκολευτούν πολύ να αντεπεξέλθουν σε αυτό το υψηλό κόστος καυσίμων», κατέληξε ο Walsh.