Η Apple αυξάνει τις τιμές σε Mac και iPad κατά $200 ή και περισσότερο σε ορισμένα μοντέλα

Η Apple ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις τιμές των Mac και των iPad νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μία εβδομάδα αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Tim Cook, δήλωσε ότι το εκτοξευόμενο κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης θα ανάγκαζε την εταιρεία να προχωρήσει σε αυξήσεις.

Η εταιρεία έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας το Apple Online Store νωρίς το πρωί, όπως συνηθίζει όταν ανακοινώνει νέα προϊόντα. Όταν το ηλεκτρονικό κατάστημα επανήλθε, οι τιμές των υπολογιστών Mac είχαν αυξηθεί περίπου κατά 15% έως 20%, ενώ οι τιμές των iPad κατά 15% έως 25%.

Μεταξύ των αυξήσεων:

Το βασικό MacBook Air αυξήθηκε κατά 200 δολάρια, φτάνοντας τα 1.299 δολάρια.

Το βασικό MacBook Pro αυξήθηκε κατά 300 δολάρια, στα 1.999 δολάρια.

Το αρχικό MacBook Neo αυξήθηκε κατά 100 δολάρια, στα 699 δολάρια.

Το iPad Air αυξήθηκε κατά 150 δολάρια, στα 749 δολάρια.

Το iPad Pro αυξήθηκε κατά 200 δολάρια, στα 1.199 δολάρια.

Οι τιμές των iPhone παρέμειναν αμετάβλητες, αν και η εταιρεία άφησε να εννοηθεί σε ανακοίνωσή της ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις.

«Έχουμε πλέον φτάσει σε ένα σημείο όπου πρέπει να αρχίσουμε να αυξάνουμε τις τιμές», ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωση. «Δεν έχουμε ξαναδεί τόσο μεγάλη αύξηση στις τιμές εξαρτημάτων, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.»

Σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία TechInsights, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης από παρόχους υποδομών τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας (AI hyperscalers), οι τιμές των τσιπ μνήμης DRAM και των τσιπ αποθήκευσης NAND έχουν τετραπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες και αναμένεται να συνεχίσουν να αυξάνονται και τον επόμενο χρόνο.

Το ένα ή και τα δύο αυτά εξαρτήματα αποτελούν βασικά μέρη των smartphones, των υπολογιστών, των παιχνιδομηχανών, των αυτοκινήτων και πολλών άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη υποστεί σημαντικές αυξήσεις τιμών ως αποτέλεσμα.

Σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal την περασμένη εβδομάδα, ο Tim Cook δήλωσε ότι οι αυξήσεις τιμών έχουν καταστεί «αναπόφευκτες» λόγω του υψηλότερου κόστους εξαρτημάτων.

«Υπάρχει περιορισμένη προσφορά σε μια περίοδο που οι καταναλωτές θέλουν συσκευές και οι κατασκευαστές μνήμης μετακυλίουν τεράστιες αυξήσεις τιμών», ανέφερε.

Σύμφωνα με αναλυτές και πρώην στελέχη εταιρειών μνήμης, η Apple είναι γνωστή για το ότι αξιοποιεί τον τεράστιο όγκο αγορών μνήμης και αποθηκευτικών μέσων που πραγματοποιεί, ώστε να εξασφαλίζει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές από τους προμηθευτές της.