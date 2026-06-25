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Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές
Ειδήσεις
17:28 - 25 Ιουν 2026

Ορχομενός: Μεγάλη κινητοποίηση για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση - Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Reporter.gr Newsroom
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.        

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:30 και, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 62 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 17 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το πύρινο μέτωπο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές, καθώς η πυρκαγιά εξελίσσεται εκτός οικιστικού ιστού.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της φωτιάς μέσω drone, το οποίο μεταδίδει συνεχώς εικόνα από οπτική και θερμική κάμερα.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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