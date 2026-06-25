Χρηματιστήριο: Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης, με βαρίδι τις τράπεζες

Νέα - αποτυχημένη - προσπάθεια ανοδικής υπέρβασης στο Euronext Αthens με τον ΓΔ να φτάνει έως τις 2487 μονάδες (+0,7%) αλλά να κλείνει αρκετά χαμηλότερα στις 2451 -0,78% παρά τα καύσιμα από δεικτοβαρείς μετοχές όπως ΕΕΕ +1,1%, OTE +1,6%, MOH +2,1%, ΕΛΠΕ +0,8%.

Σημαντική βοήθεια και από τον AKTR +3,1% σε νέα ιστορικά υψηλά μετά τις συμφωνίες για το LNG μέσω της Atlantic See, αλλά και από την ΑΡΑΙΓ +1,7%.

Υποχώρηση εκ νέου για τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -1,8%) για 3η συνεχόμενη συνεδρίαση με BOCHGR -2,3%, ΕΥΡΩΒ -2,4%, ΕΤΕ -2,4%, ΠΕΙΡ -1,3%, χαμηλότερες τιμές και για ΒΙΟ -7,3%, METLEN -2,3% λόγω αποκοπών μερισμάτων όπως και για την ΕΛΧΑ -5,5%, εν αναμονή των εγκρίσεων για την ΑΜΚ των 250 εκατ. στις αρχές Ιουλίου.

Ήπιες μεταβολές στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τις σημαντικότερες κινήσεις σε ΑΛΜΥ +2,4%, ΑΔΜΗΕ +1,1%, ΟΛΘ +1,3%, NOVAL +2% στις ανοδικές και ΠΡΟΝΤΕΑ -4,2%, ΚΡΙ -2%, ΙΝΤΕΚ -1%, ΟΛΠ -1,9%, ΠΡΟΦ -1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -1,8%, ΦΡΛΚ -1,3%, ΑΒΑΞ -1,3%, BYLOT -0,8% με προσφορά στα επίπεδα του 1,20.

Παρόμοια εικόνα και στην χαμηλή με REALCONS +1.4%, QALCO +1.6%, ΜΟΤΟ +1.2%, αλλά και ΙΝΛΙΦ -1.4%, ΠAΠ -1,8%, ΚΟΥΑΛ -1,3%.

Σε επιχειρηματικά νέα η CENER ανακοίνωσε ότι προτιμήθηκε από τον ΑΔΜΗΕ για έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης ύψους 1,1 δις ευρώ, ενώ είναι σε εξέλιξη η ΔΠ της (ΙΝΤΕΚ) για τα Αττικά Πολυκαταστήματα ύψους 58 εκ. ευρώ περίπου. Οι σημαντικότερες ειδήσεις από την ΓΣ των ΕΛΠΕ είχαν να κάνουν με την σαφή στροφή σε επενδύσεις ΑΠΕ αλλά και στην εκτίμηση του ΔΣ του ομίλου για πρόβλεψη ebitda 2030 στο 1,5 δισ.

Από το Υπ. Οικονομικών η πληροφορία για νέα υπέρβαση του στόχου σε ότι αφορά στην εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο τόσο στο τελικό ισοζύγιο (100 εκ. πλεόνασμα) όσο και σε πρωτογενές επίπεδο (πλεόνασμα 3,6 δις).

Παραμένει η συσσώρευση για τον ΓΔ στα πολυετή υψηλά χωρίς ακόμα σαφή τάση με την υποσημείωση ότι τυχόν πολιτικές εξελίξεις που θα προκύψουν στις επόμενες εκλογές (αυτοδυναμία ή μη) δεν φαίνεται να έχουν τιμολογηθεί ακόμα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης