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Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια
Επιχειρήσεις
15:15 - 27 Ιουν 2026

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Reporter.gr Newsroom
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Η Volkswagen εξετάζει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ενδέχεται να οδηγήσει στην κατάργηση έως και 100.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης κόστους και αναδιοργάνωσης του ομίλου.

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle, οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο το ζήτημα αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας στις 9 Ιουλίου, όπου θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα της στρατηγικής μετασχηματισμού.

Ήδη συμφωνημένες περικοπές και νέα δεδομένα

Ο γερμανικός όμιλος είχε προηγουμένως ανακοινώσει πρόγραμμα περικοπής περίπου 50.000 θέσεων εργασίας έως το 2030. Από αυτές, περισσότερες από 37.000 αποχωρήσεις έχουν ήδη συμφωνηθεί, κυρίως μέσω εθελούσιων εξόδων, πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και αποζημιώσεων, καθώς οι άμεσες απολύσεις δεν προβλέπονται από τις υφιστάμενες εργασιακές συμφωνίες.

Το νέο σενάριο που εξετάζεται πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, ανοίγοντας τη συζήτηση για πιο ριζικές αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του ομίλου.

Σενάρια για εργοστάσια και βιομηχανική αναδιάρθρωση

Στο πλαίσιο των υπό εξέταση μέτρων περιλαμβάνεται και πιθανή αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται η μελλοντική χρήση τεσσάρων εργοστασίων: στο Τσβίκαου, στο Έμντεν, στο Ανόβερο, καθώς και της μονάδας της Audi στο Νέκαρσουλμ.

Σε ορισμένα δημοσιεύματα γίνεται λόγος ακόμη και για πιθανό μεσοπρόθεσμο κλείσιμο κάποιων εγκαταστάσεων, χωρίς ωστόσο η διοίκηση της Volkswagen να έχει επιβεβαιώσει τέτοια σενάρια, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού και αξιολόγησης.

Στόχος: μείωση κόστους και τεχνολογικός μετασχηματισμός

Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι η Volkswagen προχωρά σε έναν συνολικό μετασχηματισμό με στόχο να γίνει πιο ευέλικτη και αποδοτική, δίνοντας έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμιση και στον εξορθολογισμό των λειτουργικών της δαπανών.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται με την προσπάθεια προσαρμογής του ομίλου στις νέες συνθήκες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου η ηλεκτροκίνηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζουν ριζικά το παραγωγικό μοντέλο.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα

Σφοδρές αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα σενάρια αυτά στους εκπροσώπους των εργαζομένων και στο συνδικάτο IG Metall, οι οποίοι κάνουν λόγο για «ανεύθυνες απειλές» και προειδοποιούν ότι θα αντιταχθούν σε οποιαδήποτε απόπειρα αποδυνάμωσης των θέσεων εργασίας ή συρρίκνωσης της βιομηχανικής παρουσίας της εταιρείας στη Γερμανία.

Το εργασιακό μέτωπο παραμένει ανοιχτό, καθώς η τελική μορφή του σχεδίου αναδιάρθρωσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται κρίσιμες για τις αποφάσεις που θα λάβει ο όμιλος.

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