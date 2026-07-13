VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Η ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα του Ομίλου Volkswagen συνεχίζει να ενισχύεται στην Ευρώπη. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, οι εκκρεμείς παραγγελίες για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα ήταν αυξημένες κατά περισσότερο από 50% σε σύγκριση με το τέλος του 2025. Παράλληλα, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 30% του συνόλου των εκκρεμών παραγγελιών του Ομίλου στην Ευρώπη, δηλαδή πάνω από τρεις στις δέκα παραγγελίες.

Η θετική τάση επιβεβαιώθηκε και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τις νέες παραγγελίες αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων να κινούνται σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Συνολικά, οι νέες παραγγελίες για οχήματα όλων των τύπων κίνησης αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ το σύνολο των εκκρεμών παραγγελιών του Ομίλου ήταν περίπου 12% υψηλότερο σε σχέση με το τέλος του 2025.

Περισσότερες από 54.000 παραγγελίες για τη νέα Electric Urban Car Family

Σημαντική ώθηση στη ζήτηση δίνει η νέα Electric Urban Car Family (ID.Polo, ID.Cross, Skoda Epiq), του Ομίλου Volkswagen, η οποία παρουσιάστηκε μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Η νέα οικογένεια προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 54.000 παραγγελίες, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες του Ομίλου. Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς κατά την περίοδο αναφοράς ήταν διαθέσιμα για παραγγελία μόνο τρία από τα τέσσερα νέα μοντέλα.

Για τη Volkswagen, κεντρικό ρόλο στη νέα αυτή γενιά έχει το ID. Polo, το οποίο φέρνει την ηλεκτροκίνηση σε μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες της ευρωπαϊκής αγοράς. Με το νέο μοντέλο, η Volkswagen διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα και κάνει τη σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτροκίνησης προσιτή σε ακόμη περισσότερους οδηγούς.

Ο Marco Schubert, μέλος της Διευρυμένης Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Volkswagen, αρμόδιος για τις Πωλήσεις, δήλωσε:

«Η ανταπόκριση των πελατών στη νέα Electric Urban Car Family είναι ιδιαίτερα θετική. Έχουμε ήδη λάβει περισσότερες από 54.000 παραγγελίες, παρότι είναι διαθέσιμα μόνο τρία από τα τέσσερα μοντέλα. Η επίδοση αυτή ξεπερνά σημαντικά τις προσδοκίες μας».

Ο Όμιλος Volkswagen παραμένει στην κορυφή της Ευρώπης

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο Όμιλος Volkswagen παρέδωσε 377.000 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Με την επίδοση αυτή, ο Όμιλος διατήρησε την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Στη Δυτική Ευρώπη, τα ηλεκτρικά μοντέλα αντιπροσώπευαν το 21% των συνολικών παραδόσεων του Ομίλου, έναντι 20% έναν χρόνο νωρίτερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων του Ομίλου ανήλθαν σε 438.500 μονάδες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Τα δημοφιλέστερα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του Ομίλου Volkswagen παγκοσμίως

Η ισχυρή παρουσία του Ομίλου στην ηλεκτροκίνηση αποτυπώνεται και στις επιδόσεις των μοντέλων του. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα με τις υψηλότερες παραδόσεις παγκοσμίως ήταν:

Skoda Elroq : 59.900 οχήματα

: 59.900 οχήματα Volkswagen ID.4/ID.5 : 53.700 οχήματα

: 53.700 οχήματα Skoda Enyaq , συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Coupé: 48.300 οχήματα

, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Coupé: 48.300 οχήματα Volkswagen ID.3 : 44.400 οχήματα

: 44.400 οχήματα Audi Q4 e-tron , στις εκδόσεις SUV και Sportback: 33.800 οχήματα

, στις εκδόσεις SUV και Sportback: 33.800 οχήματα Audi Q6 e-tron , στις εκδόσεις SUV και Sportback: 31.900 οχήματα

, στις εκδόσεις SUV και Sportback: 31.900 οχήματα Volkswagen ID.7 , συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Tourer: 29.500 οχήματα

, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Tourer: 29.500 οχήματα Volkswagen ID. Buzz , συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Cargo: 27.200 οχήματα

, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης Cargo: 27.200 οχήματα CUPRA Born : 20.800 οχήματα

: 20.800 οχήματα Audi A6 e-tron, στις εκδόσεις Avant και Sportback: 18.400 οχήματα

Στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται τέσσερα μοντέλα της μάρκας Volkswagen, επιβεβαιώνοντας το εύρος και την ισχυρή παρουσία της οικογένειας ID. στην παγκόσμια αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ισχυρή άνοδος για τα plug-in hybrid μοντέλα και τα ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας

Παράλληλα με την ανάπτυξη των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη, αυξημένη ζήτηση καταγράφουν και οι υπόλοιπες εξηλεκτρισμένες τεχνολογίες του Ομίλου Volkswagen. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι παγκόσμιες παραδόσεις plug-in hybrid οχημάτων και ηλεκτρικών μοντέλων με σύστημα επέκτασης αυτονομίας ανήλθαν σε 246.000 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 27% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ζήτηση ενισχύεται για τα σύγχρονα plug-in hybrid συστήματα δεύτερης γενιάς, καθώς και για τα ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα επέκτασης αυτονομίας. Στην Κίνα, το ID. ERA 9X, το πρώτο μοντέλο του Ομίλου με αυτή την τεχνολογία, έχει ήδη ξεπεράσει τις 10.000 παραδόσεις.