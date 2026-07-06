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Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox
Επιχειρήσεις
20:02 - 06 Ιουλ 2026

Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox

Reporter.gr Newsroom
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Η Microsoft θα προχωρήσει στην κατάργηση περίπου 3.200 θέσεων εργασίας από το τμήμα βιντεοπαιχνιδιών Xbox, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης μιας δραστηριότητας που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η εταιρεία θα απολύσει 1.600 εργαζομένους αυτή την εβδομάδα και άλλους 1.250 κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου οικονομικού έτους, το οποίο ξεκίνησε αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό που απέστειλε τη Δευτέρα η διευθύνουσα σύμβουλος του Xbox, Asha Sharma.

Παράλληλα, η Microsoft πουλά ή αποσχίζει τέσσερα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών και εξετάζει στρατηγικές επιλογές για ένα πέμπτο. Οι κινήσεις αυτές θα αφαιρέσουν τουλάχιστον άλλους 350 εργαζομένους από το μισθολόγιό της.

Συνολικά, οι περικοπές αυτές αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο του συνολικού προσωπικού του τμήματος.

«Η επιχείρησή μας σήμερα δεν είναι υγιής», έγραψε η Sharma στο σημείωμά της. «Πρέπει να επαναφέρουμε το Xbox σε νέα πορεία.»

Η βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών έχει πληγεί από συνεχείς απολύσεις τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς πολλές εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Microsoft, είχαν επεκταθεί επιθετικά για να ανταποκριθούν στην εκρηκτική αύξηση της ζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, η άνθηση αυτή σταμάτησε όταν ο κόσμος επέστρεψε στην κανονικότητα, επισημαίνει η Wall Street Journal.

H Microsoft εξαγόρασε εταιρείες ανάπτυξης παιχνιδιών, μεταξύ των οποίων και την Activision Blizzard, με στόχο να ενισχύσει το περιεχόμενο της συνδρομητικής υπηρεσίας Xbox Game Pass, η οποία λειτουργεί με μοντέλο αντίστοιχο του Netflix. Σύμφωνα με έγγραφο που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των δικαστικών διαδικασιών για την εξαγορά της Activision, η εταιρεία εκτιμούσε ότι οι συνδρομές στο Game Pass θα έφταναν περίπου τα 77 εκατομμύρια μέσα στη φετινή χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, σήμερα αριθμούν περίπου 30 εκατομμύρια.

Η Sharma ανέφερε επίσης στο σημείωμά της ότι το Game Pass «δεν αναπτύχθηκε με τον ρυθμό που περιμέναμε».

Τα έσοδα του Xbox μειώθηκαν κατά 5% το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το περιθώριο κέρδους του τμήματος για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 3%, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Satya Nadella, επέλεξε τη Sharma, πρώην διευθύντρια λειτουργιών της Instacart, για να αναλάβει τη διοίκηση του Xbox τον Φεβρουάριο, παρά το γεγονός ότι δεν διέθετε προηγούμενη εμπειρία στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών. Από τότε έχει προχωρήσει γρήγορα σε σημαντικές αλλαγές.

Η Sharma μειώνει τον αριθμό των παιχνιδιών που εκδίδει η Microsoft και επικεντρώνει περισσότερες επενδύσεις στα πιο επιτυχημένα της franchise, όπως τα Minecraft, Candy Crush Saga και Fallout. Παράλληλα, μείωσε την τιμή του Game Pass, το οποίο είχε χάσει συνδρομητές μετά την αύξηση της τιμής του πέρυσι, ενώ σταμάτησε να διαθέτει τα νέα παιχνίδια της σειράς Call of Duty μέσω της υπηρεσίας, ώστε οι παίκτες να αναγκάζονται να τα αγοράζουν ξεχωριστά.

Η Microsoft έχει επίσης αυξήσει τις τιμές της κονσόλας Xbox λόγω της παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης, η οποία οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση από τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Το ίδιο πρόβλημα έχει επηρεάσει και τους ανταγωνιστές της, Sony και Nintendo.

Επιπλέον, το Xbox διαχειρίζεται και ένα ψηφιακό κατάστημα παιχνιδιών για υπολογιστές με Windows. Καθώς η Microsoft μειώνει την παραγωγή δικών της τίτλων, η Sharma επιδιώκει να καταστήσει τη Microsoft πιο ελκυστική ως πλατφόρμα διανομής για τον συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο των ανεξάρτητων δημιουργών παιχνιδιών.

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