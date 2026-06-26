Volkswagen: Απίστευτο σχέδιο αναδιάρθρωσης – Μέχρι 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια

Η Volkswagen εξετάζει ένα νέο, ακόμη πιο εκτεταμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες πρόσθετες περικοπές θέσεων εργασίας και το ενδεχόμενο να αναστείλει τη λειτουργία εργοστασίων στη Γερμανία. Στόχος της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στις αυξανόμενες πιέσεις της διεθνούς αγοράς.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Όλιβερ Μπλούμε, παρουσίασε το σχέδιο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου στις αρχές της εβδομάδας. Η πρόταση προβλέπει τον διπλασιασμό των ήδη προγραμματισμένων περικοπών προσωπικού, με τις συνολικές αποχωρήσεις να ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τις 100.000. Σήμερα, ο όμιλος Volkswagen, στον οποίο υπάγονται μεταξύ άλλων οι Porsche και Audi, απασχολεί περίπου 657.000 εργαζομένους.

Νέα αναδιάρθρωση στο τραπέζι

Το επικαιροποιημένο σχέδιο πρόκειται να εξεταστεί από το εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, η τελική του μορφή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατέχουν τις μισές έδρες του συμβουλίου και κατά το παρελθόν έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε αντίστοιχες προτάσεις.

Ταυτόχρονα, η διοίκηση επιδιώκει να περιορίσει τις γενικές λειτουργικές δαπάνες κατά 11 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να σταματήσει η λειτουργία τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των εγκαταστάσεων που αξιολογούνται βρίσκονται το εργοστάσιο της Audi στο Neckarsulm, καθώς και οι μονάδες της Volkswagen στο Ανόβερο, το Zwickau και το Emden.

Εκπρόσωπος της Volkswagen, αποφεύγοντας να σχολιάσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες, δήλωσε ότι η εταιρεία «πρέπει να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές», προσθέτοντας πως η διοίκηση εργάζεται εντατικά τους τελευταίους μήνες πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης με στόχο τη μακροπρόθεσμη προσαρμογή του ομίλου.

Πίεση από δασμούς, Κίνα και ανταγωνισμό

Ο Όλιβερ Μπλούμε επιδιώκει να περιορίσει το μέγεθος και το λειτουργικό κόστος της Volkswagen σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος δέχεται ισχυρές πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς, τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της κινεζικής αγοράς και τον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη από αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η BYD και η Stellantis.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Volkswagen έχει ήδη προχωρήσει στην πώληση του 51% της θυγατρικής Everllence, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ναυτικών κινητήρων, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Παράλληλα, περίπου 28.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αποχωρήσουν από τον όμιλο, στο πλαίσιο του υφιστάμενου προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο προβλέπει συνολικά 50.000 μειώσεις προσωπικού έως το 2030.