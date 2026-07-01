Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Το επιχειρηματικό κλίμα στη γερμανική χημική βιομηχανία βελτιώθηκε σημαντικά τον Ιούνιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -17,8 μονάδες, από -29,0 μονάδες τον Μάιο.

Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν πολύ πιο θετικά την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση, με τον σχετικό δείκτη να ανεβαίνει στις -2,9 μονάδες, έναντι -16,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Αισθητή ήταν και η βελτίωση των προσδοκιών για τους επόμενους μήνες, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε στις -31,5 μονάδες, από -40,7 μονάδες τον Μάιο.

«Το επιχειρηματικό κλίμα στη χημική βιομηχανία ευνοείται από τη μικρή αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και ορισμένων ενδιάμεσων προϊόντων, μετά την εμφάνιση ενδείξεων εκτόνωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η ειδικός του ινστιτούτου ifo, Άννα Βολφ.

Σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των στοιχείων διαδραμάτισε και ένας προσωρινός παράγοντας στο διεθνές εμπόριο. Οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, που επηρέασαν ιδιαίτερα τις ασιατικές αγορές, οδήγησαν μέρος της ζήτησης για χημικά προϊόντα προς τους Γερμανούς παραγωγούς.

Οι επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση των νέων παραγγελιών τον Ιούνιο, ενώ η παραγωγή σταθεροποιήθηκε. Παράλληλα, οι προσδοκίες για τις εξαγωγές ενισχύθηκαν, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -4,8 μονάδες, από -16,1 μονάδες τον Μάιο.

Ωστόσο, οι πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχουν εκλείψει, καθώς η προμήθεια ενδιάμεσων αγαθών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από δυσκολίες, διατηρώντας την αβεβαιότητα για την πορεία του κλάδου.