Βρετανία: Η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ερευνά τη Microsoft για παραπλάνηση πελατών

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού ανακοίνωσε σήμερα (29/7) ότι θα διερευνήσει τη Microsoft σχετικά με το κατά πόσο η εταιρεία παραπλάνησε πελάτες με προσωπικά και οικογενειακά προγράμματα συνδρομής κατά την προώθηση του ιδιαίτερα δημοφιλούς προϊόντος Microsoft 365, με αποτέλεσμα εκείνοι να καταλήξουν να πληρώνουν υψηλότερα ποσά από όσα θα έπρεπε.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Reuters, η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε η έρευνα θα εξετάσει την προσθήκη του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης Copilot στις συνδρομές του Microsoft 365.

Όπως επισημαίνεται, οι πελάτες με προσωπικά και οικογενειακά πακέτα είχαν αρχικά τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Copilot χωρίς επιπλέον χρέωση, ωστόσο ορισμένοι από αυτούς βρέθηκαν αργότερα αντιμέτωποι με ακριβότερες συνδρομές όταν προχώρησαν σε ανανέωση των προγραμμάτων τους.

«Η έρευνα θα εξετάσει εάν οι πελάτες έλαβαν τις βασικές πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα και τη διαφορά στο κόστος, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν τις επιλογές που είχαν στη διάθεσή τους πριν λάβουν μια απόφαση», ανέφερε η CMA σε ανακοίνωσή της.

Η βρετανική αρχή υπογράμμισε ότι, παρότι στηρίζει την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη τη χώρα, οι καταναλωτές πρέπει πάντοτε να διαθέτουν σαφή και έγκαιρη ενημέρωση πριν προχωρήσουν σε επιλογές αγοράς.

Εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε από τη δική του πλευρά ότι η εταιρεία «εξετάζει λεπτομερώς τους ισχυρισμούς της CMA», προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στο να «συνεργαστεί εποικοδομητικά» με τη ρυθμιστική αρχή.

Όπως τονίζει το Reuters, η Microsoft βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά ερευνών για θέματα ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές της στον επιχειρηματικό λογισμικό, τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και τις συνεργασίες της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η βρετανική CMA ξεκίνησε το Μάιο έρευνα σχετικά με την κυρίαρχη θέση της εταιρείας στην αγορά επιχειρηματικού λογισμικού.

Η CMA ανέφερε ακόμη ότι οι αρμόδιες αρχές στην Αυστραλία και την Ιταλία διερευνούν επίσης τη Microsoft σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχονται στους πελάτες κατά την ανανέωση των συνδρομητικών τους προγραμμάτων.