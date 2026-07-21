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Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις
17:42 - 21 Ιουλ 2026

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
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Η Microsoft προχωρά σε επένδυση δισεκατομμυρίων δολαρίων στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος της γαλλικής Mistral στην Ευρώπη, στο πλαίσιο στρατηγικής συμφωνίας που επεκτείνει παράλληλα τη διάθεση της τεχνολογίας της startup τεχνητής νοημοσύνης μέσω των υπηρεσιών cloud και λογισμικού του αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου.  

Βάσει της συμφωνίας, οι πελάτες του Microsoft Azure θα μπορούν να αναπτύσσουν εφαρμογές αξιοποιώντας τα κέντρα δεδομένων της Mistral στη Γαλλία. Με αυτόν τον τρόπο, η Microsoft ενισχύει τη διαθέσιμη υπολογιστική της ισχύ στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους αποκτούν μια εναλλακτική επιλογή έναντι υποδομών που ελέγχονται από αμερικανικές εταιρείες.

Παράλληλα, η Mistral ενσωμάτωσε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Medium 3.5 και OCR 4 στη Microsoft Foundry, την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρείας, ενώ το Medium 3.5 προστέθηκε και στο Microsoft Copilot Studio.

Επιπλέον, επιχειρήσεις που λειτουργούν ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων και αξιοποιούν το Azure Local θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα ανοικτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Mistral, αποκτώντας τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δικές τους εφαρμογές βασισμένες στην τεχνολογία της γαλλικής εταιρείας.

Η συνεργασία αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη προσπάθεια της Ευρώπης να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικές τεχνολογικές υποδομές, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αυτονομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής οικονομίας. Παράλληλα, δίνει στη Microsoft τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ανοικτά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανάγκη για τεχνολογική αυτονομία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, τον προηγούμενο μήνα, να αναστείλουν την πρόσβαση χρηστών εκτός χώρας σε δύο προηγμένα μοντέλα της Anthropic, εξέλιξη που επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή τεχνολογική κυριαρχία.

Σε κοινή συνέντευξή τους στο Reuters, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, και ο διευθύνων σύμβουλος της Mistral, Αρτούρ Μενς, ανέφεραν ότι η συνεργασία στοχεύει στην ενίσχυση αυτής της αυτονομίας, διατηρώντας ταυτόχρονα την πρόσβαση στις αμερικανικές τεχνολογίες και στις δυνατότητες ασφαλείας.

«Με την τοποθέτηση των μοντέλων της Mistral στο Azure Local και στην υπολογιστική δυναμικότητα της Mistral, μπορούμε να συνδυάσουμε την αμερικανική και την ευρωπαϊκή τεχνολογία και να το κάνουμε με τρόπο που εξασφαλίζει συνεχή και εγγυημένη πρόσβαση», δήλωσε ο Σμιθ.

Συνεργασία με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής AI

Παρά τις συζητήσεις περί τεχνολογικής ανεξαρτησίας, η πλήρης αποδέσμευση της Ευρώπης από τις αμερικανικές τεχνολογίες παραμένει δύσκολη. Τα τσιπ της Nvidia, που αποτελούν βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων της Mistral, σχεδιάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Nvidia συγκαταλέγεται στους επενδυτές της γαλλικής εταιρείας, όπως και η Microsoft.

Ο Μπραντ Σμιθ διευκρίνισε ότι η νέα συμφωνία δεν προβλέπει πρόσθετη συμμετοχή της Microsoft στο μετοχικό κεφάλαιο της Mistral. Από την πλευρά του, ο Αρτούρ Μενς απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες του Bloomberg σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες για άντληση περίπου 3 δισ. ευρώ, με αποτίμηση που θα μπορούσε να φτάσει τα 20 δισ. ευρώ.

Η Mistral, με έδρα το Παρίσι, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι σήμερα έχει επικεντρωθεί κυρίως σε πελάτες από τη μεταποίηση, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την άμυνα, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συνεργασίες με τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις. Παρά τη δυναμική της, η αποτίμησή της εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά εκείνης μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, όπως η Anthropic.

Ο Μενς υπογράμμισε ότι η συμφωνία αποδεικνύει πως Microsoft και Mistral «συνεργάζονται για να καλύψουν το χάσμα στον τομέα των υποδομών στην Ευρώπη».

Η Mistral έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει υπολογιστική ισχύ ενός γιγαβάτ έως το 2030 και θεωρεί ότι η συνεργασία με τη Microsoft ενισχύει ουσιαστικά αυτή τη στρατηγική, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιούνται οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε κοινές εμπορικές πρωτοβουλίες για τη διάθεση των υπηρεσιών τους.

«Αυτό αναμφίβολα θα βοηθήσει και τις δύο εταιρείες μας να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους», δήλωσε ο Σμιθ.

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