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ΗΠΑ: Παζάρια Meta με 29 πολιτείες για εξωδικαστικό συμβιβασμό – Στο τραπέζι έως $200 δισ.
Επιχειρήσεις
13:49 - 26 Αυγ 2026

ΗΠΑ: Παζάρια Meta με 29 πολιτείες για εξωδικαστικό συμβιβασμό – Στο τραπέζι έως $200 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Με περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, η Meta βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κατηγορίες ενός συνασπισμού 29 πολιτειών των ΗΠΑ, που υποστηρίζουν ότι η εταιρεία σχεδίασε σκόπιμα τα προϊόντα της ώστε να εθίζουν τα παιδιά, να συλλέγουν τα δεδομένα τους και να παραπλανούν το κοινό.

Οι πολιτείες υποστηρίζουν ότι η Meta παραβίασε τόσο πολιτειακούς όσο και ομοσπονδιακούς νόμους, με τις ακριβείς κατηγορίες να διαφέρουν από πολιτεία σε πολιτεία.

Σε περίπτωση που η Meta χάσει την υπόθεση, οι πολιτείες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν συνολικά έως και 200 δισ. δολάρια σε πρόστιμα και αποζημιώσεις, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να απαιτήσουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και σχεδιασμού των προϊόντων της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Meta και οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο συμβιβασμού ακόμη και εν μέσω της δίκης, επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Την υπόθεση από την πλευρά της πολιτικής αγωγής έχουν αναλάβει οι πολιτείες της Καλιφόρνιας, του Κολοράντο, του Νιου Τζέρσεϊ και του Κεντάκι, με τη δίκη να διεξάγεται σε δικαστήριο του Όκλαντ, σε απόσταση αναπνοής από το Σαν Φρανσίσκο.

Πολλοί γενικοί εισαγγελείς πολιτειών εξέδωσαν αργά την Τρίτη ανακοινώσεις για συνεντεύξεις Τύπου που θα πραγματοποιούνταν την Τετάρτη, με αντικείμενο την προστασία των καταναλωτών και τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας.

Το Κολοράντο προανήγγειλε μάλιστα ότι θα παρουσιάσει «μια σημαντική εξέλιξη σε υπόθεση κατά μεγάλης τεχνολογικής εταιρείας».

Παράλληλα, η Νεβάδα —η οποία δεν συμμετέχει στη συγκεκριμένη δίκη στην Καλιφόρνια— ανακοίνωσε ότι θα προχωρούσε σε ανακοίνωση σχετικά με έναν «συμβιβασμό» με «μια κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας».

Εκπρόσωποι της Meta και του γενικού εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Ρομπ Μπόντα, δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Στο εδώλιο των μαρτύρων βρέθηκε την Τρίτη και ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, καθώς η δίκη μπήκε στη δεύτερη εβδομάδα της.

Ο Μοσέρι παραδέχθηκε ότι είχε παρουσιάσει με θετικό τρόπο νέα εργαλεία ασφαλείας για εφήβους, χωρίς να αναφέρει ότι κατά τις πρώτες δοκιμές τους, αρκετά χρόνια νωρίτερα, η υιοθέτησή τους από τους χρήστες ήταν ιδιαίτερα χαμηλή.

Άλλοι μάρτυρες έχουν υποστηρίξει τις τελευταίες ημέρες ότι η Meta γνώριζε πως τα συγκεκριμένα εργαλεία δεν ήταν αποτελεσματικά, ενώ σε ορισμένες καταθέσεις έγινε ακόμη και λόγος για εργαλεία που ήταν «σχεδιασμένα να αποτυγχάνουν».

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, αναμενόταν επίσης να καταθέσει σε κάποιο στάδιο της δίκης.

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