Ο Κικίλιας υποδέχεται τους ταξιδιώτες στον Πειραιά – για ποιον ακριβώς λόγο; (βίντεο)

Οι εκλογές πλησιάζουν – έτσι κι αλλιώς – και εν όψει αυτών ο προσωπικός επικοινωνιακός αγώνας του καθενός υπουργού, βουλευτή και εν γένει υποψηφίου, αναμένεται σκληρός.

Κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια αυτή θα παίξουν τα κοινωνικά δίκτυα, όπου οι πολιτικοί αναμένεται να τα δώσουν όλα. Και σε αυτήν την προσπάθεια μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι θα παρακολουθήσει πολλά, από χαριτωμένα και ευφάνταστα, έως ατυχή και αμήχανα βίντεο αυτοπροβολής.

Μία όχι και τόσο επιτυχής προσπάθεια ήταν αυτή του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Θεώρησε καλή ιδέα να αναρτήσει στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να υποδέχεται τους παραθεριστές του καλοκαιριού στο λιμάνι του Πειραιά, λες και επέστρεφαν από κάποια εκστρατεία και κάνοντας κάποιες δηλώσεις για τη σημασία του τουρισμού και άλλα τέτοια τετριμμένα. Η αλήθεια είναι ότι με το κόστος των ακτοπλοϊκών τόσο ψηλά, το ταξίδι έχει κάποιο στοιχείο ηρωισμού, όμως είναι βέβαιον ότι ο Κικίλιας δεν είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό του…

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