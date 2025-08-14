Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα από την αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή του Μπάλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προσήγαγε δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή, ύστερα από μαρτυρία ότι κινούνταν ύποπτα στην περιοχή.
Η αναζωπύρωση προκάλεσε εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς και αποστολή μηνύματος του 112 για εκκένωση των περιοχών Μπάλα και Δραγώλενα προς την Πάτρα.
Στο σημείο επιχειρούν 222 πυροσβέστες, με οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Μπάλας και #Δραγώλενα της Περιφερειακής Ενότητας #Αχαΐας απομακρυνθείτε #Πάτρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2025