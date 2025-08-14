Πάτρα: Καλύτερη η εικόνα από την αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή του Μπάλα

Η φωτιά που εκδηλώθηκε μετά από αναζωπύρωση, λίγο πριν τις 8 το βράδυ, στην περιοχή του Μπάλα στην Πάτρα, παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία προσήγαγε δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή, ύστερα από μαρτυρία ότι κινούνταν ύποπτα στην περιοχή.

Η αναζωπύρωση προκάλεσε εκ νέου κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς και αποστολή μηνύματος του 112 για εκκένωση των περιοχών Μπάλα και Δραγώλενα προς την Πάτρα.

Στο σημείο επιχειρούν 222 πυροσβέστες, με οκτώ ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 73 οχήματα.