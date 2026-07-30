«Μάχη» με τις φλόγες στην Κρήτη – Mεγαλύτερο από 15 χιλιόμετρα το πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές στην Κρήτη, όπου μαίνεται μεγάλη φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, η οποία ξεκίνησε περί τις 14:30 την Τετάρτη από την περιοχή της Κρύας Βρύσης και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης με αρμοδιότητα την Πολιτική Προστασία, Γιώργος Τσαμπάκος, το πύρινο μέτωπο έχει πλέον επεκταθεί σε μήκος άνω των 15 χιλιομέτρων, με την προστασία της ανθρώπινης ζωής να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα των δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Τσαμπάκος εξήγησε ότι, παρότι τα εναέρια μέσα σηκώθηκαν για να συνδράμουν στην κατάσβεση, τελικά υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι που επικρατούν δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση ασφαλών ρίψεων νερού.

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Περίπου 8.000 κάτοικοι άφησαν τα σπίτια τους

Για μια «μαύρη ημέρα» για το Ρέθυμνο έκανε λόγο η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, Μαρία Λιονή, αναφερόμενη στον θάνατο των δύο πυροσβεστών, αλλά και στη μεγάλη πυρκαγιά που συνεχίζει να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η κ. Λιονή ανέφερε ότι έχουν ήδη καταγραφεί ζημιές από την πυρκαγιά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η πλήρης εικόνα της καταστροφής δεν μπορεί ακόμη να αποτυπωθεί, καθώς όλες οι δυνάμεις παραμένουν επικεντρωμένες στην επιχείρηση περιορισμού και κατάσβεσης του πύρινου μετώπου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη κινητοποίηση για τις προληπτικές εκκενώσεις οικισμών, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σε αρκετές περιοχές. Όπως ανέφερε, μεταξύ των περιοχών που εκκενώθηκαν ήταν και η Αγία Γαλήνη, ενώ συνολικά περίπου 8.000 κάτοικοι και επισκέπτες απομακρύνθηκαν από σημεία που κρίθηκε ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, περίπου 700 άτομα φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Φαιστού, χάρη στην έγκαιρη προετοιμασία των αρμόδιων αρχών, ενώ αρκετοί άλλοι μετακινήθηκαν σε σπίτια συγγενών και φίλων.

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Παράλληλα, σημείωσε ότι υπήρξε άμεση μέριμνα για τη μεταφορά και φιλοξενία των τουριστών που επηρεάστηκαν από τις εκκενώσεις, με τους επισκέπτες να μεταφέρονται σε ξενοδοχειακές μονάδες.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες εκκενώσεις οικισμών και ξενοδοχειακών μονάδων στο παραλιακό μέτωπο, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος αλλά και κατοίκων της περιοχής, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για την πολύτιμη βοήθειά τους.

«Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση γύρω από τους οικισμούς παραμένει ελεγχόμενη». Τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί τη βασική προτεραιότητα των αρχών, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για τις προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών από τις περιοχές που κρίθηκαν αναγκαίες.

Σκληρή «μάχη» με τις φλόγες δίνουν δεκάδες πυροσβέστες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς, η οποία έχει ήδη προκαλέσει καταστροφές σε γεωργικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αγροτολιβαδικές περιοχές, αγροτικές εγκαταστάσεις, κατοικίες και ζωικό κεφάλαιο.

Στα πύρινα μέτωπα επιχειρούν αυτή την ώρα 45 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πεζοπόρα τμήματα άλλων υπηρεσιών της Πυροσβεστικής. Συνολικά, περισσότεροι από 160 πυροσβέστες βρίσκονται διασκορπισμένοι ανά ομάδες στα σημεία όπου παραμένουν ενεργές εστίες.

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Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06:30 έφτασαν στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Τεράστιες καταστροφές

Με βάση την έως τώρα εικόνα, οι καταστροφές που έχει προκαλέσει η πυρκαγιά είναι τεράστιες, ενώ οι αρμόδιες αρχές δίνουν μάχη προκειμένου να προστατευθούν περιουσίες και να αποτραπεί η καταστροφή κατοικιών.

Για τη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, του Ορνέ και της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο, παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα επτά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν αναγκών.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε κινητοποίηση δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.), προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διαχείρισης της κατάστασης.

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Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους

Οι δύο πυροσβέστες – ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης και ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης – που εγκλωβίστηκαν στη φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους, θα κηδευτούν σήμερα (30/7), με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, όπως αναφέρεται και στα συλλυπητήρια μήνυματα εκπροσώπων της περιφέρειας και ΟΤΑ.

Η εξόδιος ακολουθία του Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Αμάρι, ενώ η κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη έχει προγραμματιστεί για τις 17:00 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στα Περιβόλια Ρεθύμνου.

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Καιρός: Έρχεται νέα ενίσχυση των ανέμων

Την ίδια ώρα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις εξακολουθούν να προκαλούν έντονο προβληματισμό, καθώς αναμένεται νέα ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή. Οι αρχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με κύριο στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, την ολοκλήρωση των απαραίτητων εκκενώσεων όπου χρειάζεται και την προσπάθεια οριοθέτησης της πυρκαγιάς, με τη συνδρομή των εναέριων μέσων από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Καλύτερη είναι η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στη Σητεία, καθώς σύμφωνα με το συντονιστικό κέντρο η πυρκαγιά έχει περιοριστεί σε μια «δύσκολα προσεγγίσιμη» βουνοκορφή. Το μέτωπο δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και εκτιμάται ότι, με την ενίσχυση των εναέριων μέσων που θα επιχειρήσουν από το πρωί με ρίψεις νερού, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για την πλήρη κατάσβεσή της.

Στην ευρύτερη περιοχή του Αθερινόλακου συνεχίζουν να επιχειρούν 8 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα ΕΜΟΔΕ και 25 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, καθώς και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της Περιφέρειας.

Στο «κόκκινο» 6 περιφέρειες της χώρας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων),

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου),

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων),

Περιφέρεια Κρήτης

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