Τηλεφωνική συνομιλία Ερντογάν-Ρούτε: Στο επίκεντρο το ουκρανικό

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνομίλησε τηλεφωνικώς με το γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατόπιν αιτήματός του, ανακοίνωσε η τουρκική Διεύθυνση Επικοινωνιών.

Οι ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης με στόχο την εξασφάλιση μόνιμης εκεχειρίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τόνισε τη σημασία της διαδικασίας για την επίτευξη θετικών ανθρωπιστικών αποτελεσμάτων.

Ο Ρούτε μοιράστηκε τις απόψεις του για την κατάσταση στην Ουκρανία ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα παρακολουθήσει στενά τις συνομιλίες των δύο ηγετών.