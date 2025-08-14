Ουκρανία: Επέστρεψαν 84 αιχμάλωτοι πολέμου από τη Ρωσία

Στην Ουκρανία επέστρεψαν 84 αιχμάλωτοι πολέμου από την τελευταία ανταλλαγή με τη Ρωσία, η οποία περιλάμβανε δεκάδες πολίτες, όπως ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι την Πέμπτη (14/8).

Η ανταλλαγή περιελάμβανε 33 στρατιώτες και 51 πολίτες, σύμφωνα με την ουκρανική κρατική επιτροπή αρμόδια για τους αιχμαλώτους πολέμου. Ένας από τους αιχμαλώτους είχε περάσει περισσότερες από 4.000 ημέρες σε αιχμαλωσία.

Μεταξύ αυτών ήταν και ένας δάσκαλος δημοτικού σχολείου, που είχε συλληφθεί το 2019 από υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές.

«Μεταξύ των αμάχων που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι και εκείνοι που κρατούνταν από τους Ρώσους από το 2014, το 2016 και το 2017», έγραψε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πλατφόρμα «X». «Μεταξύ των στρατιωτικών που απελευθερώθηκαν σήμερα είναι και οι υπερασπιστές του Μαριούπολη».

We are bringing Ukrainians back home to Ukraine. A new exchange, 84 people, both military personnel and civilians. Almost all of them require medical care and significant rehabilitation.



Παρά την συνεχιζόμενη σύγκρουση, το Κίεβο και η Μόσχα έχουν πραγματοποιήσει τακτικές ανταλλαγές αιχμαλώτων. Από την εισβολή της Ρωσίας το Φεβρουάριο του 2022, έχουν επιστρέψει η Ουκρανία περισσότεροι από 5.000 αιχμάλωτοι πολέμου.