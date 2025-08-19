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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (20/8) σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη
Ειδήσεις
14:19 - 19 Αυγ 2025

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο (20/8) σε νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για αύριο, Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) στις εξής περιοχές:
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω, ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
  • Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων πυρκαγιάς.

Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή ενεργειών στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

  • Καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού.
  • Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες (δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.ά.).
  • Χρήση υπαίθριων ψησταριών.
  • Κάπνισμα ή ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται ρητά η καύση αγρών.

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