Veni Vidi Vici

Στα τέλη Ιουνίου, στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Χάγη, επέβαλε στους Συμμάχους της χώρας του να αυξήσουν τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους στο 5% του ΑΕΠ τους…

Έναν μήνα μετά, στην Σκωτία, μεταξύ μιας παρτίδας γκολφ κι ενός περιπάτου στα ιδιωτικά λατιφούντια του, έσυρε την Ε.Ε σε μια λεόντειο εμπορικο-οικονομική συμφωνία…

Χθες, στον Λευκό Οίκο, ενορχήστρωσε αυτή την πορνογραφία διπλωματίας, με κομπάρσους τους «ισχυρούς» της Ευρώπης, και επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Μπόση στο δυτικό μαντρί απέσπασε την νομιμοποίηση/μονιμοποίηση όσων είχε συμφωνήσει-ερήμην τους-με τον Δεσπότη εξ Ανατολής…

Εδώ και οκτώ μήνες, πότε απειλώντας και λοιδορώντας και πότε επιδαψιλεύοντας ανούσιες κι ανέξοδες κολακείες, έχει καταφέρει να επιβάλει τον δυναστικό λόγο του και την εξουσιαστική αυθεντία του σε φίλους, εταίρους και συμμάχους, περιορίζοντας τα όρια της ελευθερίας των επιλογών τους, ποδοπατώντας την αξιοπρέπεια τους.

Το μήνυμα που εκπέμπει από την «Αστραφτερή Πόλη πάνω στον Λόφο» είναι ένα και είναι εξαιρετικά απλό: Η ισχύς του Δικαίου είναι για τους αδύναμους και αφελείς, υποταχθείτε στο δίκαιον της Ισχύος.

Το 1952, ο Λόρδος Ίσμεϊ, πρώτος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, με βρετανικό φλέγμα και χιούμορ, είχε διαμηνύσει ότι, «ο σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να κρατά τους Αμερικανούς μέσα, τους Ρώσους έξω και τους Γερμανούς κάτω».

Επτά και πλέον, δεκαετίες μετά, η Ευρώπη δέσμια των αταβιστικών φόβων της πληρώνει πανάκριβο τίμημα για να εξαγοράσει μια αμφίβολη Αμερικανική προστασία, με την ελπίδα να κρατήσει τους Ρώσους έξω, ενώ η ίδια σέρνεται στα ρείθρα της πολιτικής ανυποληψίας.