Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «ΠΡΟΣΕΧΩ – ΜΑΘΑΙΝΩ – ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ» σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια της Επικράτειας

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθυνόταν σε μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της Ελληνικής Επικράτειας και περιλάμβανε πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, στο οποίο συμμετείχαν 13.585 μαθητές από 226 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άνω των 190 στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ως εκπαιδευτές.
Η θετική ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας και η ενεργή συμμετοχή χιλιάδων μαθητών και μαθητριών ανέδειξαν την αναγκαιότητα και τη σημασία τέτοιων εκπαιδευτικών δράσεων.
Το πρόγραμμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί και την επόμενη σχολική χρονιά, καλύπτοντας ακόμη περισσότερες περιοχές και σχολικές βαθμίδες.
Διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.hcg.gr