Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή (17/5), προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν και καλώντας την ιρανική ηγεσία να κινηθεί «γρήγορα», διότι διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Το νέο απειλητικό μήνυμα του Τραμπ ήρθε λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας αμέσως μετά την επικοινωνία, ενώ οι δύο ηγέτες φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της συνομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου Ynet, σύμφωνα με το οποίο Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν σε περίπου 50% το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανάρτησε εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη με τη λεζάντα «Ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να διατάξει νέα επίθεση κατά του Ιράν.