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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση εισπράξεων στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους παρά τη μείωση επισκεπτών τον Απρίλιο
Ειδήσεις
12:38 - 26 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση εισπράξεων στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους παρά τη μείωση επισκεπτών τον Απρίλιο

Reporter.gr Newsroom
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Παρά τη μείωση των επισκεπτών στα μουσεία τον Απρίλιο του 2025, οι εισπράξεις τους αυξήθηκαν κατά 30,1%, σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Κατά το μήνα Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 21,4% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 30,1%.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 10,5%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 19,2% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 43,0%.

Κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 παρατηρείται μείωση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 2,8% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 1,8% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 42,2% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025, παρατηρείται μείωση κατά 3,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, στον αριθμό επισκεπτών, κατά 9,6% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση 35,2% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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Παρακάτω μπορείτε να δείτε την πορεία των εισπράξεων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων καθώς και η επισκεψιμότητα ανά Μουσείο και ανά Αρχαιολογικό χώρο.

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