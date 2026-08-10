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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:12 - 10 Αυγ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούνιο 2026, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 3,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιουνίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, παρουσίασε μείωση 0,4%.

Ο δείκτης του κλάδου βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά τον Ιούνιο 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2026. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουνίου 2026 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουνίου 2025, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Ιουνίου 2026

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,1% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

 Κατά 2,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Από τη μείωση:

 Κατά 2,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.

 Κατά 3,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. H μείωση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

 Κατά 3,8% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2026 κατά 3,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:  Κατά 9,1% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος

 Κατά 2,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Από τη μείωση:

 Κατά 1,7% του Δείκτη Παροχής Νερού  Κατά 9,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. IΙΙ. Σύγκριση Ιουνίου 2026 με Μάιο 2026

Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,4% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2026, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από τη μείωση:

 Κατά 4,3% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Από την αύξηση:

 Κατά 0,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.  Κατά 0,8% του Δείκτη Μεταποίησης.

 Κατά 1,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

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Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2026 - 12:14
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