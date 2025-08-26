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Reuters: Παζάρια Ουάσιγκτον - Μόσχας για ενεργειακές συμφωνίες - Πιθανή η επιστροφή της ExxonMobil στη Ρωσία
Ειδήσεις
12:27 - 26 Αυγ 2025

Reuters: Παζάρια Ουάσιγκτον - Μόσχας για ενεργειακές συμφωνίες - Πιθανή η επιστροφή της ExxonMobil στη Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας συζήτησαν μια σειρά από ενεργειακές συμφωνίες στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων αυτού του μήνα για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, σύμφωνα με πέντε πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Οι συμφωνίες αυτές προτάθηκαν ως κίνητρα προς τη Μόσχα, με στόχο να ενθαρρύνουν το Κρεμλίνο να αποδεχτεί μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία και για να υπάρξει χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η Ρωσία έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από τη διεθνή επενδυτική δραστηριότητα στον ενεργειακό τομέα και δεν μπορεί να συνάψει μεγάλες συμφωνίες λόγω των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πιθανή επιστροφή της Exxon Mobil στη Ρωσία

Σύμφωνα με τρεις από τις πηγές, μεταξύ των προτάσεων που τέθηκαν ήταν το ενδεχόμενο η Exxon Mobil να επανέλθει στο έργο Sakhalin-1 για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Επιπλέον, τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι εξετάστηκε η πιθανότητα η Ρωσία να αγοράσει αμερικανικό εξοπλισμό για τα έργα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως το Arctic LNG 2, που τελεί υπό δυτικές κυρώσεις.

Μία άλλη πρόταση, όπως μετέδωσε το Reuters στις 15 Αυγούστου, ήταν η αγορά πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών από τη Ρωσία από τις ΗΠΑ.

Συναντήσεις στην Μόσχα και στον Λευκό Οίκο

Οι συζητήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, στη Μόσχα νωρίτερα μέσα στον Αύγουστο, όπου είχε επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον επενδυτικό του εκπρόσωπο Κιρίλ Ντμίτριεφ, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Δύο πηγές επιβεβαιώνουν ότι τα θέματα αυτά συζητήθηκαν επίσης εντός του Λευκού Οίκου, παρουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ένας από τους συνομιλητές σημείωσε ότι οι συζητήσεις συνεχίστηκαν και στη σύνοδο της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου. «Ο Λευκός Οίκος ήθελε απεγνωσμένα να ανακοινώσει μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα», είπε η ίδια πηγή. «Ο Τραμπ αισθάνεται πως μόνο έτσι θα φανεί ότι πέτυχε κάτι σημαντικό».

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του συνεχίζουν να συνομιλούν με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους για μια διμερή συμφωνία που θα σταματήσει τον πόλεμο, αλλά «δεν είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ να διαπραγματεύονται δημόσια αυτές τις υποθέσεις».

Η Exxon Mobil δεν έκανε κανένα σχόλιο. Οι ρωσικές εταιρείες Rosneft και Novatek δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ενεργειακές κυρώσεις και γεωπολιτικά παίγνια

Ο Τραμπ έχει απειλήσει με νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, αν δεν σημειωθεί πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες, και με σκληρούς δασμούς στην Ινδία, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Οι κινήσεις αυτές θα μπορούσαν να πλήξουν σοβαρά τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας.

Στο παρελθόν, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν προτείνει τρόπους επανεκκίνησης της ροής ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη, αλλά τα σχέδια αυτά "πάγωσαν" λόγω της στάσης της ΕΕ, που έχει δεσμευτεί να απεξαρτηθεί πλήρως από τη ρωσική ενέργεια μέχρι το 2027.

Πλέον, η Ουάσινγκτον φαίνεται να στρέφεται προς διμερείς συμφωνίες με τη Ρωσία, αγνοώντας την κοινή ευρωπαϊκή στάση.

Την ίδια μέρα με τη σύνοδο στην Αλάσκα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που θα μπορούσε να επιτρέψει σε ξένους επενδυτές, περιλαμβανομένης της Exxon Mobil, να ανακτήσουν μερίδια στο Sakhalin-1, με την προϋπόθεση ότι θα στηρίξουν την άρση των δυτικών κυρώσεων.

Η Exxon είχε αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, καταγράφοντας ζημίες 4,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 30% του έργου Sakhalin-1, που κατείχε ως κύριος διαχειριστής, κατασχέθηκε από τη ρωσική κυβέρνηση.

Το Arctic LNG 2 και η Κίνα

Το Arctic LNG 2, ένα στρατηγικό έργο της Novatek, έχει πληγεί από τις αμερικανικές κυρώσεις από το 2022. Το έργο απαιτεί παγοθραυστικά πλοία, που δεν είναι πλέον διαθέσιμα λόγω των περιορισμών. Η παραγωγή φυσικού αερίου επανεκκίνησε τον Απρίλιο με περιορισμένη δυναμικότητα. Έχουν φορτωθεί μόλις πέντε φορτία φέτος σε τάνκερ υπό κυρώσεις.

Η τρίτη μονάδα επεξεργασίας του έργου βρίσκεται υπό σχεδιασμό, με την τεχνολογία να αναμένεται να προέλθει από την Κίνα.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, οι ΗΠΑ προσπαθούν να πείσουν τη Ρωσία να στραφεί σε αμερικανική τεχνολογία αντί για κινεζική, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής απομόνωσης της Κίνας και αποδυνάμωσης των δεσμών Πεκίνου-Μόσχας.

Η Κίνα και η Ρωσία είχαν ανακοινώσει μια «χωρίς όρια» στρατηγική συνεργασία λίγες ημέρες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει συναντήσει τον Πούτιν πάνω από 40 φορές την τελευταία δεκαετία, ενώ πρόσφατα ο Πούτιν χαρακτήρισε την Κίνα «σύμμαχο».

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