Παπαστράτος: Ισχυρές επιδόσεις και εξαγωγές το 2024 - «Καμπανάκι» για τη φορολογία

Μεικτό κύκλο εργασιών στα €1,94 δισεκ. - έναντι €1,75 δισεκ. το 2023 - κατέγραψε το 2024 η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, συνεχίζοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας της εταιρείας, η οποία, όπως αναφέρει η διοίκηση, της επιτρέπει να διευρύνει την παρουσία της σε διεθνείς αγορές και να ενισχύσει το εξαγωγικό έργο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο καθαρός τζίρος ανέρχεται στα €905 εκατ. το 2024 έναντι €763 εκατ. το 2023, με αύξηση 19%. Παράλληλα, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 14% και έφτασε στα €538 εκατ. το 2024, έναντι €472 εκατ. το 2023.

Ακόμη, το μικτό κέρδος για τη χρήση 2024 ανήλθε σε €367 εκατ., από €291 εκατ. το 2023, με την κερδοφορία από τη λειτουργική δραστηριότητα της εταιρείας να είναι αυξημένη κατά 26%.

Τα κέρδη EBITDA το 2024 ανήλθαν σε €509 εκατ. από €181 εκατ. το 2023. Όπως επισημαίνουν πηγές της Παπαστράτος, η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται σε χρηματοοικονομικά έσοδα (μερίσματα) ύψους €276 εκατ., συγκριτικά με την μη είσπραξη μερίσματος το 2023. Σε συγκρίσιμους όρους, κι εξαιρώντας το έσοδο αυτό, τα EBITDA θα ήταν €233 εκατ. από €181 εκατ. το 2023.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €466 εκατ. το 2024, συγκριτικά με τα €145 εκατ. του 2023. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στα έσοδα από μερίσματα ύψους €276 εκατ. Σε συγκρίσιμους όρους, κι εξαιρώντας το έσοδο αυτό, τα κέρδη προ φόρων θα ήταν €190 εκατ. από €145 εκατ. το 2023.

Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2024 ανήλθε στα €423 εκατ., έναντι €110 εκατ. το 2023, επιβεβαιώνοντας τη θετική χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας.

Οι επενδύσεις

Να σημειωθεί ότι η Παπαστράτος πραγματοποίησε, εντός του 2024, επενδύσεις που άγγιξαν τα 45 εκατομμύρια ευρώ, ως μέρος του συνολικού επενδυτικού πλάνου των πλέον των 700 εκατ. ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, «σε μια συγκυρία ραγδαίων διεθνών μεταβολών, το 2024 αποτέλεσε για την Παπαστράτος – θυγατρική της Philip Morris International (PMI) – μία χρονιά ουσιαστικής προόδου τόσο ως προς την ενίσχυση της κερδοφορίας της όσο και ως προς την ενδυνάμωση της οργανωτικής της δομής και των υποδομών της, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της και τα επόμενα χρόνια.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με βασικούς άξονες την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των εξαγωγών. Καθοριστικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει και η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου γραμμής παραγωγής, της νέας σύγχρονης αποθήκης, η εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, μια επένδυση που θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.»

Εξαγωγές από τον Ασπρόπυργο σε 40 χώρες

Με βάση τα όσα αναφέρονται, «ο εταιρικός μετασχηματισμός, που στηρίζεται στην επιστημονική γνώση και την υιοθέτηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία και η καινοτομία, έχει επιτρέψει στην Παπαστράτος να εξελιχθεί σε μια καθαρά εξαγωγική δύναμη, με πάνω από το 90% των παραγόμενων προϊόντων (θερμαινόμενες ράβδοι καπνού) σήμερα να εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες, με μεγαλύτερες αγορές την Ιαπωνία, τη Γερμανία και την Πολωνία.»

Παράλληλα, με βάση τη διοίκηση, η δέσμευση και η προτεραιότητα της Παπαστράτος για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη, συνδέεται άρρηκτα με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και τη μείωση των αρνητικών συνεπειών της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις από την επικείμενη αναθεώρηση της Φορολογικής Οδηγίας EU 2011/64

Με βάση, όσα αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις το ζήτημα της φορολογίας είναι κομβικό γα την επόμενη μέρα. Παράλληλα, με βάση και τη διεθνή εμπειρία από κράτη που επλέγη η υπεφρορολόγηση των προϊόντων καπνού, ο κίνδυνος της κατίσχυσης της παράνομης αγοράς σε βάρος της νόμιμης είναι μεγάλος. Δεν είναι τυχαία η εκτόξευση της λαθραίας αγοράς καπνού που καταγράφεται σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 , η κατανάλωση παράνομων τσιγάρων στην Ε.Ε. βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας ανεξάρτητης Έκθεσης της KPMG, που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International για μία ακόμη χρονιά.

Ωστόσο, στην Ελλάδα έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας.

«Το φορολογικό περιβάλλον της Ελλάδας όσο αφορά τα καπνικά και προϊόντα νικοτίνης, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και ξεκάθαρη αντιμετώπιση των διαφορετικών κατηγοριών, όπως τσιγάρα, θερμαινόμενα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, σακουλάκια νικοτίνης κτλ. Το σταθερό αυτό περιβάλλον αναμένεται να επηρεαστεί από την επικείμενη αναθεώρηση της φορολογικής οδηγίας EU 2011/64 η οποία αναμένεται να εναρμονίσει τα νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Μία ενδεχόμενη μεγάλη αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλαγές στη βάση του φόρου που οδηγούν σε αυξήσεις φορολογίας, εκτιμάται πως θα επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές θερμαινόμενων ράβδων καπνού από την Ελλάδα προς τις χώρες της ΕΕ με πιθανές επιπτώσεις στην υφιστάμενη αυξητική τους τάση», αναφέρει η Παπαστράτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, στην Ελλάδα το 2024:

Το ποσοστό των παράνομων τσιγάρων εκτιμάται στο 17,5% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων , μειωμένο κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023 ( 23,7% ).

εκτιμάται στο , μειωμένο κατά 6,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2023 ( ). Συνολικά, καταναλώθηκαν 2,5 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα .

. Τα χαμένα έσοδα για τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 438 εκατ. ευρώ για το 2024, ενώ το 2023 είχαν ξεπεράσει τα 620 εκατ. ευρώ.

για το 2024, ενώ το 2023 είχαν ξεπεράσει τα 620 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης καταναλώθηκαν 38,9 δισεκατ. παράνομα τσιγάρα και οι απώλειες τωνεσόδωνγια τα δημόσια ταμεία υπολογίζονται σε 14,9 δισεκατ. ευρώ (+3,3 δισεκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023).

Σύμφωνα με την Έκθεση της KPMG, αρνητικές πρωτιές στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καταγράφουν:

Η Γαλλία, που διατηρεί την πρώτη θέση στην κατανάλωση παράνομων τσιγάρων για ακόμα μία χρονιά, αντιπροσωπεύοντας το 37,6% της συνολικής κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων της χώρας, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση συγκριτικά με όλες τις χώρες σε σχέση με το 2023.

για ακόμα μία χρονιά, αντιπροσωπεύοντας το συγκριτικά με όλες τις χώρες σε σχέση με το 2023. Η Ολλανδία, που καταγράφει για πρώτη φορά σημαντική αύξησηστην παράνομη κατανάλωση τσιγάρων, φτάνοντας στο 17,9%συνολικά για τη χώρα, μπαίνοντας στη λίστα των χωρών με τα υψηλά ποσοστά.

Σημειώνεται ότι η ετήσια Έκθεση της KPMG αξιολόγησε για πρώτη φορά την παράνομη κατανάλωση θερμαινόμενων προϊόντων καπνού σε 10 χώρες – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Το φαινόμενο αυτό φαίνεται προς το παρόν περιορισμένο (0,9% της συνολικής κατανάλωσης θερμαινόμενων προϊόντων καπνού).