Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ: Εξαπάτηση μέσω ψευδών e-mail για επιστροφή χρημάτων

Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλες ιστοσελίδες, με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων των παραληπτών.
Ενδείξεις απάτης
- Αποστολέας: Η διεύθυνση e-mail δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ (οι πραγματικές λήγουν σε @eopyy.gov.gr).
- Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική αναφορά («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η») αντί του ονοματεπωνύμου.
- Αίτημα στοιχείων: Ζητείται επιβεβαίωση τραπεζικών/προσωπικών δεδομένων μέσω συνδέσμου.
- Επείγον μήνυμα: Δημιουργείται πίεση για άμεση ενέργεια.
Οδηγίες προς πολίτες
- Μην πατάτε σε συνδέσμους και μην απαντάτε στα μηνύματα.
- Διαγράψτε τα αμέσως.
- Εάν έχετε δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας, αλλάξτε κωδικούς και παρακολουθείτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας.
Ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναγνωρίζουν τα σημάδια των απατηλών μηνυμάτων.