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Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ: Εξαπάτηση μέσω ψευδών e-mail για επιστροφή χρημάτων
Ειδήσεις
16:14 - 05 Σεπ 2025

Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ: Εξαπάτηση μέσω ψευδών e-mail για επιστροφή χρημάτων

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία ηλεκτρονικής απάτης (phishing), με παραπλανητικά μηνύματα που παρουσιάζονται ψευδώς ως ειδοποιήσεις του Οργανισμού και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων.

Τα μηνύματα αυτά περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν σε κακόβουλες ιστοσελίδες, με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων των παραληπτών.

Ενδείξεις απάτης

  • Αποστολέας: Η διεύθυνση e-mail δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ (οι πραγματικές λήγουν σε @eopyy.gov.gr).
  • Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική αναφορά («Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η») αντί του ονοματεπωνύμου.
  • Αίτημα στοιχείων: Ζητείται επιβεβαίωση τραπεζικών/προσωπικών δεδομένων μέσω συνδέσμου.
  • Επείγον μήνυμα: Δημιουργείται πίεση για άμεση ενέργεια.

Οδηγίες προς πολίτες

  • Μην πατάτε σε συνδέσμους και μην απαντάτε στα μηνύματα.
  • Διαγράψτε τα αμέσως.
  • Εάν έχετε δώσει στοιχεία, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας, αλλάξτε κωδικούς και παρακολουθείτε τις κινήσεις των λογαριασμών σας.

Ο Οργανισμός καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αναγνωρίζουν τα σημάδια των απατηλών μηνυμάτων.

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