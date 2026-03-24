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ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια - Εξαπατούσαν πελάτες με μαϊμού πτυχία
Ειδήσεις
11:07 - 24 Μαρ 2026

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια - Εξαπατούσαν πελάτες με μαϊμού πτυχία

Reporter.gr Newsroom
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Έξι εκπαιδευτήρια, τα οποία εξαπατούσαν τους πελάτες τους εκδίδοντας μη πιστοποιημένους τίτλους σπουδών, εντόπισαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μετά από εισαγγελική παραγγελία, προχώρησαν σε έλεγχο σε εκπαιδευτήρια στους νομούς Αττικής, Χανίων και Ιωαννίνων, που παρείχαν υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων εκδίδοντας βεβαιώσεις–πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών, η εγκυρότητα των οποίων αμφισβητήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Πιστοποίησης του Υπουργείου Παιδείας.

Από αυτή τους τη δραστηριότητα, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν γράψει παράνομα κέρδη συνολικού ποσού 3,2 εκατ. ευρώ για το 2024, το 2025 και έως την ημέρα του ελέγχου.

Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ διαπίστωσαν και φορολογικές παραβάσεις στις επιχειρήσεις αυτές. Από το 2020 μέχρι σήμερα, εξέδωσαν πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά εσόδων, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ, συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ.

Συνελήφθησαν 6 άτομα, διαχειριστές και υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

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