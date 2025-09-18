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Πανθεσσαλικό αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Ε65 της Καρδίτσας
Ειδήσεις
15:55 - 18 Σεπ 2025

Πανθεσσαλικό αγροτικό μπλόκο στον κόμβο Ε65 της Καρδίτσας

Reporter.gr Newsroom
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Αγρότες από όλη τη Θεσσαλία με τρακτέρ και άλλα αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Ε65 της Καρδίτσας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας για πανθεσσαλικό μπλόκο. 

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, κ. Κώστας Τζέλλας, σε δηλώσεις του, αφού ανέλυσε τα οξυμένα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, τόνισε ότι «μόνος δρόμος για να μείνουμε στον τόπο μας είναι ο δρόμος του αγώνα».

Κυκλοφορία οχημάτων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ενημερώνει ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από τις 12:30 σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα εξής τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας - έξοδος ΒΙ.ΠΕ.).

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως τη 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου - αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω εναλλακτικών διαδρομών:

Κατεύθυνση από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών-ΒΙ.ΠΕ., με είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων και Καρποχωρίου, με είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων-Καρδίτσας-Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 16:17
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