Γενική Συνέλευση της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συλλόγων στην Αθήνα

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συλλόγων (VDGG) θα επισκεφτεί την Αθήνα στις 18-21 Σεπτεμβρίου 2025, στα πλαίσια ενός προγράμματος που περιλαμβάνει εκδηλώσεις με στόχο την εντατικοποίηση των υφιστάμενων σχέσεων με οργανισμούς και πολλαπλασιαστές στην Ελλάδα, καθώς και τη δημιουργία νέων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται μετά από πρόσκληση του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφεια, που εδρεύει στην Αθήνα από το 1837, και ο οποίος γιορτάζει φέτος την ίδρυση του στις 20 Σεπτεμβρίου.

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων αυτών θα απονεμηθεί το φετινό βραβείο «Δαχτυλίδι Τιμής» στην γερμανόφωνη εφημερίδα Griechenland Zeitung ως αναγνώριση των υπηρεσιών της στην καλλιέργεια των Ελληνογερμανικών σχέσεων. Το πρόγραμμα του διημέρου περιλαμβάνει ένα συμπόσιο στο οποίο θα εξεταστούν επίκαιρα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, καθώς και μια επίσκεψη σε ένα έργο αναδάσωσης που υποστηρίζεται από την VDGG στην Καισαριανή, στους πρόποδες του Υμηττού.

Συνέδριο εμπειρογνωμόνων «Από διαφορετική σκοπιά»

Η VDGG δεν στοχεύει μόνο στην εντατικοποίηση του διαλόγου μεταξύ των ενώσεων-μελών της, αλλά και στην περαιτέρω σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας στα τρέχοντα ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο, προτίθεται να ενισχύσει τη συνεργασία με ιδρύματα και οργανισμούς και να προωθήσει τις ανταλλαγές με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης και στις δύο χώρες. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, η VDGG σας προσκαλεί στο συνεδριακό διήμερο, με συζητήσεις σε πάνελ στην έδρα του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφεια, Μονεμβασιάς & Κριεζή 62-64, στο Μαρούσι. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί υπό τον τίτλο «Από διαφορετική σκοπιά» και θα εξετάσει τρία θέματα υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες, Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften e. V. Ένωση Γερμανοελληνικών Συλλόγων www.vdgg.de της ελληνικής και της γερμανικής πλευράς, αναπτύσσοντας κοινές απόψεις και προσεγγίσεις για λύσεις.

Στο πρώτο θέμα, ο Δρ Ρόναλντ Μαϊνάρντους θα παρουσιάσει τις μελέτες που με την υποστήριξη του Ιδρύματος Friedrich-Ebert (FES) διεξήγαγε στην Γερμανία και στην Ελλάδα όσον αφορά στις απόψεις των Ελλήνων πολιτών για τους Γερμανούς και αντιστοίχως των Γερμανών για τους Έλληνες. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα συζητήσει ο κύριος Μαϊνάρντους με εμπειρογνώμονες από τις δύο χώρες.

Το δεύτερο θέμα πραγματεύεται την «Ανθεκτικότητα: Προστασία από Πυρκαγιές και Καταστροφές». Η κλιματική αλλαγή, τα κύματα καύσωνα και οι πυρκαγιές θέτουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες και την πολιτική άμυνα. Ειδικοί από την Γερμανία και την Ελλάδα θα αναλύσουν την κατάσταση και θα συζητήσουν έννοιες για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και της φύσης.

Τέλος, το συμπόσιο θα επικεντρωθεί στο θέμα «Τουρισμός: Προοπτικές και Προκλήσεις για την Ελληνική Οικονομία». Η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό και στην Γερμανία και την Ελλάδα βιώνουμε αλλαγές στη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τις διακοπές. Ποιος είναι ο αντίκτυπος του πληθωρισμού, της κλιματικής αλλαγής και των πολέμων, μεταξύ άλλων, στον τουρισμό; Αυτό το ερώτημα θα συζητηθεί με εκπροσώπους της πολιτικής και της τουριστικής βιομηχανίας.

Η VDGG επιθυμεί να εκφράσει τις ειλικρινείς ευχαριστίες της στον Ελληνογερμανικό Σύλλογο Φιλαδέλφεια για τη παραχώρηση του χώρου και για την ενεργό υποστήριξή του στην προετοιμασία του διημέρου στην Αθήνα. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Γερουσία του Βερολίνου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βερολίνου, το Ίδρυμα Konrad-Adenauer (KAS), το Ίδρυμα Friedrich-Ebert (FES) και όλους τους ομιλητές για τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους στο συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπρόσωποι του Τύπου είναι ευπρόσδεκτοι να καλύψουν την εκδήλωση. Ως ειδική υπηρεσία, θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση για τις παρουσιάσεις του συνεδρίου.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Dr. Valentin Schneider, Αθήνα Γραμματέας της VDGG / Πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Συλλόγου Φιλαδέλφεια ιδρ. 1837 E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Τηλ.: +30 210 6848009 Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften e. V. Ένωση Γερμανοελληνικών Συλλόγων www.vdgg.de

Πρόγραμμα του συνεδρίου VDGG «Από διαφορετική σκοπιά»

Ημερομηνία: Παρασκευή 19/09/2025 Τόπος: Ελληνογερμανικός Σύλλογος Φιλαδέλφεια ιδρ. 1837 Μονεμβασίας & Κριεζή 62-64, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: +30 210 6848009 / E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10:00–10:30 Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί Δρ. Βαλεντίν Σνάιντερ, Πρόεδρος του Φιλαδέλφεια Christian Goiny, Πρόεδρος της Ένωσης Γερμανοελληνικών Συλλόγων (VDGG) Andreas Kindl, Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

10:30–12:30 Πάνελ 1: «Ελληνογερμανικές σχέσεις: Η Εικόνα του Άλλου» Συντονιστής: Δρ. Βαλεντίν Σνάιντερ, Πρόεδρος του Φιλαδέλφεια Ομιλητές: Δρ. Ρόναλντ Μαϊνάρντους, δημοσιογράφος και συντονιστής έργων στο ELIAMEP (Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής), Γιαν Χούμπελ και Ρόμπερτ Στάντλερ, εκδότες της εφημερίδας Griechenland Zeitung, Γεώργιος Παππάς, ανταποκριτής στην Γερμανία, μεταξύ άλλων για την ΕΡΤ, Στέφανος Σπηλιωτόπουλος, Ίδρυμα Friedrich-Ebert (FES)

12:30–14:00 Κοινό μεσημεριανό γεύμα στο Φιλαδέλφεια

14:00–15:30 Πάνελ 2: «Ανθεκτικότητα: Προστασία από Πυρκαγιές και Καταστροφές» Συντονιστής: Marian Wendt, Ίδρυμα Konrad-Adenauer (KAS)

Ομιλητές: Albrecht Broemme, Πρόεδρος του Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit Berlin e. V. και πρώην πρόεδρος του Technisches Hilfswerk (THW), Thomas Kirchstein και Dr. Rebecca Prell, Ερευνητικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Βερολίνου, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (έχει προσκληθεί), Χρήστος Λ. Τσαβαλόπουλος, Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, Καθ. Δρ. Σπύρος Αλεξόπουλος, FH Aachen (με βιντεοπροβολή)

15:30–16:00 Διάλειμμα για καφέ

16:00–17:30 Πάνελ 3: «Τουρισμός: Προοπτικές και Προκλήσεις για την Ελληνική Οικονομία» Συντονιστής: Christian Goiny, Πρόεδρος VDGG Ομιλητές: Σπύρος Πέγκας, σύμβουλος για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού και πρώην αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Θάνος, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Mario Husten, συνιδρυτής του έργου Holzmarkt στο Βερολίνο, Χριστίνα Ηλιάδου, Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο

17:30–18:00 Συζήτηση / Κλείσιμο (με την επιφύλαξη αλλαγών)