Berenberg: Αύξηση τιμής-στόχου της Metlen στα €61 - Διατήρηση της σύστασης «αγοράς»

Οι αναλυτές της Berenberg υπογράμμισαν το συνεργατικό μοντέλο της Metlen, που δραστηριοποιείται στους κλάδους Ενέργειας και Μετάλλων, ως θεμέλιο της συνεχιζόμενης ισχυρής κερδοφορίας της εταιρείας.
Η Berenberg επισήμανε το ρεκόρ κερδοφορίας που σημείωσε η Metlen για ακόμη ένα εξάμηνο, εξαιρουμένης της μη επαναλαμβανόμενης επίδοσης του MPP.
Με οδηγό τη M Renewables και το επιτυχημένο Asset Rotation Model, οι αναλυτές της Berenberg επιβεβαίωσαν τον στόχο για EBITDA άνω του €1 δισ. για το 2025, καθώς και το μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA στο επίπεδο των €2 δισ..