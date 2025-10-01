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Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
Ειδήσεις
21:25 - 01 Οκτ 2025

Άρτα: ΕΔΕ για τον θάνατο της 28χρονης - Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Reporter.gr Newsroom
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Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Άρτας προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου.  

Σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο αναφέρει ότι η 28χρονη έγκυος προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Νοσοκομείου με κολπική αιμόρροια ενώ βρισκόταν στην 6η εβδομάδα κύησης.

Στη συνέχεια, ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και - όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση - η γυναίκα κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας:

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 21:28
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