Τραγωδία στην Άρτα: 28χρονη έγκυος κατέληξε μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση

Μια 28χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση που παρουσίασε σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου Άρτας. Η γυναίκα, που ήταν ήδη μητέρα ενός παιδιού δύο ετών, είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο με πόνους στην κοιλιακή χώρα. Μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Κατά τη διάρκεια της χορήγησης του φαρμάκου προκλήθηκε η αλλεργική αντίδραση, η οποία ήταν τόσο σοβαρή ώστε η έγκυος μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω του αναφυλακτικού σοκ. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν, δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και η 28χρονη κατέληξε, προκαλώντας βαθύ θρήνο στους οικείους της.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι η γυναίκα είχε εισαχθεί την Κυριακή το βράδυ στη μαιευτική κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την επόμενη μέρα. Κατά τη χορήγηση της αντιβίωσης, υπέστη αλλεργικό σοκ, το οποίο προκάλεσε πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή ανακοπή. Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε στη μονάδα χειρουργικής ανάνηψης, όπου και κατέληξε στις πρώτες πρωινές ώρες.

Σε ό,τι αφορά τις εξετάσεις για πιθανές αλλεργίες σε φάρμακα, ο κ. Γιαννάκος τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνονται όλες αυτές οι εξετάσεις στα νοσοκομεία, αλλά οι γιατροί προσπαθούν να ενημερώνονται από τους ασθενείς και λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης.