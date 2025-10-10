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Άγριο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα
Ειδήσεις
21:15 - 10 Οκτ 2025

Άγριο έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε διαμέρισμα

Reporter.gr Newsroom
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Το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) εντοπίστηκαν ένας νεκρός και ένας τραυματίας μέσα σε διαμέρισμα στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν 31 ετών, ουκρανικής καταγωγής. Το σώμα του έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και ήταν δεμένο με πλαστικό δεματικό τύπου tie wrap. Ο δεύτερος άνδρας, ηλικίας 48 ετών και επίσης Ουκρανός, βρέθηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα. Και οι δύο άνδρες είχαν δεχθεί χτυπήματα.

Ο 48χρονος φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι και τους επιτέθηκαν. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές δεν εντόπισαν, προς το παρόν, σημάδια παραβίασης στην είσοδο του διαμερίσματος. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του αιματηρού περιστατικού.

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