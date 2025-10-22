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Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» είχε Jaguar και €2,5 εκατ. «αδικαιολόγητα»
Ειδήσεις
14:47 - 22 Οκτ 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» είχε Jaguar και €2,5 εκατ. «αδικαιολόγητα»

Reporter.gr Newsroom
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Η έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα φέρνει στο φως τεράστια αδικαιολόγητα ποσά στην περιουσία του ελεγχόμενου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργου Ξυλούρη, του επονομαζόμενου "Φραπέ".

Από τον έλεγχο στο πόθεν έσχες του συγκεκριμένου ατόμου, η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε μόνο για την περίοδο 2021 - 2023 αδικαιολόγητη περιουσία που ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ διαπιστώθηκε ότι έχει στην κατοχή του οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η ανεξάρτητη αρχή ερεύνησε τη περιουσιακή κατάσταση του κ. Ξυλούρη καθώς φέρεται ότι αυτός δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες αν και ήταν υπόχρεος υποβολής. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ποσό ύψους 2,5 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.

Ακόμη κατά την έρευνα προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Ποτέ όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Στο στάδιο αυτό η Ανεξάρτητη Αρχή διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να ελεγχθεί και ποινικά ο συγκεκριμένος παραγωγός για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες. Επιπλέον, ο ίδιος φάκελος αναμένεται να διαβαστεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

Η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο τότε θα σχηματιστεί μια νέα δεύτερη δικογραφία.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι ο κ. Ξυλούρης ελέγχεται και από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το όνομά του περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του Οργανισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2025 - 14:58
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