Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωτοφανές το αίτημα της ΝΔ ο ελεγχόμενος να γίνει ελεγκτής

Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα αίτημα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από την ΑΑΔΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων. Συγκεκριμένα, ζήτησε να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον τρόπο παραλαβής και ελέγχου των συστημάτων, καθώς και το κατά πόσο υπήρχε συνεχής συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.

Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε από την ίδια την ΑΑΔΕ, την Αρχή στην οποία έχει ήδη ανατεθεί η ευθύνη για την πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ελέγξει τον τρόπο λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που πλέον βρίσκονται υπό τη δική της αρμοδιότητα.

Με απλά λόγια, όπως επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε ο ελεγχόμενος να γίνει ελεγκτής. Η ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είχε ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να λειτουργεί πλέον ως ξεχωριστή υποδιεύθυνση εντός της Αρχής. Επομένως, η ΑΑΔΕ έχει σήμερα την πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που εξυπηρετούν τη διαδικασία των αγροτικών πληρωμών. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν η ίδια υπηρεσία που έχει αναλάβει την εκτέλεση των διαδικασιών να κληθεί να ελέγξει τον εαυτό της. Σύσσωμη η αντιπολίτευση αντιτάχθηκε στο αίτημα.

Σοβαρές αποκαλύψεις από τον Παύλο Σατολιά σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη σχέση του με τον ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο.

Με την κατάθεση του Προέδρου της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), συνεχίστηκε σήμερα η εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Σατολιάς ανέφερε ότι υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που αγγίζει μάλιστα ανώτατους αξιωματούχους, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τις επισυνδέσεις, φέρονται να έχουν εμπλακεί σε κατασπατάληση δημοσίου χρήματος.

Ο κ. Σατολιάς περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς ιδιωτικά συμφέροντα υπερκάλυψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διατηρώντας στα αρχεία τους στοιχεία εκατοντάδων χιλιάδων αγροτών, τα οποία έπρεπε να βρίσκονται αποκλειστικά στο ελληνικό Δημόσιο.

Επισήμανε ότι η λεγόμενη «τεχνική λύση» για την κατανομή βοσκοτόπων αφορούσε 80.000 κτηνοτρόφους, ήταν μεταβατική και αναγκαία για να μη χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ κατήγγειλε πως τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από το 2014 για τη δημιουργία διαχειριστικών συστημάτων δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ σωστά.

Ο κ. Σατολιάς αποκάλυψε ακόμη ότι «μόνο ένα ενοικιαστήριο αρκούσε» για να δηλωθεί βοσκότοπος, χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο, «ακόμα και για την Ακρόπολη», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, απαντώντας στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε ότι ο τεχνικός σύμβουλος είχε αποκτήσει απόλυτη ισχύ επί του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Το κάρο ξεπέρασε το άλογο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να έχει τη δύναμη, αλλά την είχε η ιδιωτική εταιρία». Ανέφερε επίσης ότι «στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπουργείων επικρατούσε η εικόνα πως πλήρωνε ο Γαργαλάκος και ο τεχνικός σύμβουλος, όχι το Δημόσιο», αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο εξάρτησης και ανοχής εντός του Οργανισμού.

Επιπλέον, τόνισε πως εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστέκονταν στην ανεξαρτητοποίηση του Οργανισμού δημιουργώντας τεράστια ζητήματα, ενώ η εντολή Αυγενάκη να μη συνεχιστεί η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο gov.gr ήταν καθαρά πολιτική απόφαση.

Ο κ. Σατολιάς υπογράμμισε ότι, αν το Κράτος είχε δημιουργήσει δικό του διαχειριστικό σύστημα, δεν θα υπήρχε το σημερινό σκάνδαλο. Η ΕΘΕΑΣ, ήδη από το 2018, είχε αποστείλει σειρά επιστολών και στοιχείων για τα προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και την κατάχρηση του συστήματος των βοσκοτόπων. Παρά ταύτα, οι αρμόδιοι υπουργοί αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, επιτρέποντας να χαθούν χρήματα που στηρίζουν τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο.

Τέλος, ο κ. Σατολιάς τόνισε ότι η Διοίκηση του κ. Σαλάτα πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε καμία γνώση του κλάδου, «τα έκανε μούσκεμα» είπε χαρακτηριστικά.