Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση για εκεχειρία στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου - Ο Πούτιν βομβάρδισε νηπιαγωγείο

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε ως έναν "καλό συμβιβασμό" την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία στις τρέχουσες γραμμές του μετώπου Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σε δηλώσεις του από τη Νορβηγία φάνηκε διατεθειμένος δηλαδή να θυσιάσει ορισμένα εδάφη της Ουκρανίας στο Ντονμπάς, ωστόσο, εκτίμησε πως ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα διαφωνήσει και πάλι.

Η Μόσχα και το Κίεβο πρέπει «να σταματήσουν στις γραμμές όπου βρίσκονται», πρότεινε προ ημερών ο Αμερικανός πρόεδρος. Πιστεύει δηλαδή ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα πρέπει να παγώσει κατά μήκος των σημερινών γραμμών του μετώπου.

«Ας μείνει όπως είναι, είναι ήδη χωρισμένο έτσι όπως είναι τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ για το Ντονμπάς. «Νομίζω ότι το 78% της περιοχής έχει ήδη καταληφθεί από τη Ρωσία. Αφήστε το όπως είναι προς το παρόν· μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι αργότερα».

Η Washington Post αποκάλυψε πρώτη ότι ο Πούτιν έθεσε ως προϋπόθεση για εκεχειρία την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονέτσκ.

Επίσης, οι Financial Times μετέδωσαν ότι ο Τραμπ είπε στον Ουκρανό πρόεδρο πως είτε θα αποδεχθεί τους όρους του Πούτιν για ειρήνη είτε θα «καταστραφεί» από τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι αρχικά αντέδρασε αρνητικά, αλλά φαίνεται πως το ξανασκέφτηκε. Ωστόσο, αβέβαιο παραμένει αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα συμφωνήσει ή θα επιμείνει στη διεκδίκηση ολόκληρης της περιοχής. Με δεδομένο ότι ο Τραμπ ακύρωσε τη μεταξύ τους συνάντηση, μάλλον ο Ρώσος πρόεδρος έχει πιο μαξιμαλιστικές θέσεις.

Ρωσικό χτύπημα σε νηπιαγωγείο!

Στο μεταξύ, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, κατά τη διάρκεια σφοδρών ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένα νηπιαγωγείο χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, σε μια σειρά επιθέσεων που, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, απέδειξαν ότι η Μόσχα δεν έχει δεχθεί αρκετή πίεση για τη συνέχιση του πολέμου. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, αναφέρθηκαν ως τραυματίες.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σχέδιά του για μια επικείμενη σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν είχαν αναβληθεί, καθώς δεν ήθελε μια «χαμένη συνάντηση».

Το Κρεμλίνο απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός κατά μήκος των σημερινών μετώπων που έγιναν τόσο από τον Τραμπ όσο και από Ευρωπαίους ηγέτες.