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ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος του λογιστή - Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος
Ειδήσεις
12:59 - 25 Οκτ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος του λογιστή - Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απέδωσε στον λογιστή που συνελήφθη μαζί με άλλους 36 για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έναν επιτελικό και καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης, προχωρώντας παράλληλα στην αναβάθμιση των κατηγοριών σε βάρος του.

Αρχικά θεωρείτο ότι είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα, ωστόσο μετά την εξέταση των ευρημάτων που εντοπίστηκαν στο σπίτι του 54χρονου, οι εισαγγελικές αρχές προχώρησαν στην αναβάθμιση των κατηγοριών. Πλέον, ο λογιστής κατηγορείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η αλλαγή της κατηγορίας σχετίζεται με την ανακάλυψη στο σπίτι του πολυτελών αντικειμένων γνωστών οίκων, όπως ρολογιών και τσαντών, τα οποία, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, υποδηλώνουν ενεργή και κεντρική συμμετοχή του στην οργάνωση. Όταν ο λογιστής βρεθεί ενώπιον του Ανακριτή, θα πρέπει να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο απέκτησε τα ιδιαίτερα ακριβά αντικείμενα, καθώς και τα πολυτελή ταξίδια στο εξωτερικό που πραγματοποιούσε ενώ παρείχε υπηρεσίες στην εγκληματική ομάδα.

Σήμερα (25/10), οδηγήθηκαν σε απολογία άλλοι δώδεκα κατηγορούμενοι, ενώ η ομάδα που θεωρείται ηγετική στην υπόθεση αναμένεται να απολογηθεί αύριο Κυριακή. Στην ηγετική αυτή ομάδα περιλαμβάνονται ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, που φέρεται ως αρχηγός, ο πατέρας και η σύζυγός του, καθώς και ένας 36χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων επιδοτήσεων από την Κρήτη. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 38χρονος, ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, είχε αποκτήσει εξειδικευμένη γνώση στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων και έτσι μπορούσε να εντοπίζει και να εκμεταλλεύεται, μέσω της ομάδας που φέρεται να είχε σχηματίσει, επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν δηλώνονταν.

Την Παρασκευή (24/10) ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογίας για ορισμένους από τους κατηγορούμενους, με τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα να αποφασίζουν να αφεθούν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για τους έντεκα πρώτους κατηγορούμενους που βρέθηκαν στο ανακριτικό γραφείο, οι οποίοι φέρεται να είχαν μικρότερη συμμετοχή στην οργάνωση και εισέπραξαν ποσά επιδοτήσεων που δεν ξεπερνούν τα χίλια ευρώ. Αυτοί εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές ακινήτων σε ψευδείς δηλώσεις στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.).

Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2025 - 12:53
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