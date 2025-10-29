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Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού
Ειδήσεις
12:11 - 29 Οκτ 2025

Μιχαηλίδου: Ξεκινά σήμερα το Πρόγραμμα των Σχολικών Γευμάτων για 231.062 μαθητές δημοτικού

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων στις σχολικές μονάδες που περιλαμβάνονται στην αριθμ.14457/08.10.2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5381).

Την τρέχουσα σχολική χρονιά 2025-2026, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή 231.062 ζεστών γευμάτων ημερησίως σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων και υλοποιείται σε 1.918 σχολικές μονάδες από 153 Δήμους πανελλαδικά.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή γευμάτων και τις πέντε διδακτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι σχεδιασμένο στη βάση της μεσογειακής διατροφής.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: “Από σήμερα, 231.062 μαθήτριες και μαθητές Δημοτικών Σχολείων, σε όλη την Ελλάδα, θα απολαμβάνουν, κάθε μέρα, ζεστό μεσημεριανό γεύμα.

Στόχος μας είναι να στηρίξουμε, μέσω του θεσμού αυτού, την ελληνική οικογένεια, την ελληνική περιφέρεια, τα νησιά μας, περιοχές απομακρυσμένες και μειονεκτικές.

Δέσμευση μας είναι, κάθε χρόνο, να εντάσσουμε περισσότερους Δήμους και να προσφέρουμε ποιοτικά και θρεπτικά γεύματα σε περισσότερα παιδιά.

Το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων είναι μία καθημερινή μέριμνα της Κυβέρνησης και μια, ακόμα, αφετηρία ίσων ευκαιριών, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Δεν προσφέρουμε απλά και μόνο γεύματα. Προσφέρουμε αληθινή τροφή για την καλλιέργεια αξιών και την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού”. Σημειώνεται ότι η επιλογή των επιχειρήσεων που υλοποιούν το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, γίνεται μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος ορίζει αυστηρές προδιαγραφές και στάδια ελέγχου κατά τη διαδικασία παρασκευής, συσκευασίας και διανομής των γευμάτων.

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