Το ελληνικό ποδόσφαιρο στο πλευρό των παιδιών προσφύγων

Σήμερα, 49 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αναζητώντας ασφάλεια. Για αυτά τα παιδιά, ο αθλητισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι ένας ασφαλής χώρος όπου μπορούν να γελάσουν, να κάνουν φίλους, να ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή τους και να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου.

Χάρη και στη δική σας στήριξη, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες υλοποιεί, μαζί με συνεργαζόμενους φορείς, προγράμματα προστασίας μέσω του αθλητισμού σε περισσότερες από 15 χώρες. Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους συμμετέχουν σε ασφαλείς και συμπεριληπτικές αθλητικές δραστηριότητες που τους προσφέρουν δύναμη, ελπίδα και προοπτική.



Από την Κένυα και την Ουγκάντα μέχρι τον Λίβανο, το Μπαγκλαντές, το Μεξικό και το Εκουαδόρ, ο αθλητισμός βοηθά παιδιά και νέους να αναπτύξουν δεξιότητες, να χτίσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και να ονειρευτούν ξανά το μέλλον τους.



Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς όλοι παρακολουθούσαμε το Παγκόσμιο Κύπελλο, τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ) και με καταξιωμένους ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, για να στείλουμε μαζί ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης: ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΚΤΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Στην καμπάνια συμμετέχουν αφιλοκερδώς οι Ντέμης Νικολαΐδης, Κώστας Κατσουράνης, Σταύρος Πήλιος, Παναγιώτης Τσιντώτας, Ανδρέας Τετέι, Μαρκέλλα Κοσκερίδου και Δέσποινα Χατζηνικολάου, υπενθυμίζοντάς μας ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια, να παίζει και να έχει την ευκαιρία να χτίσει το δικό του μέλλον.