ΑΔΜΗΕ: Ξεκινούν σήμερα (14/11) οι αιτήσεις για 141 μόνιμες προσλήψεις - Οι ειδικότητες
11:21 - 14 Νοε 2025

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινούν σήμερα (14/11) οι αιτήσεις για 141 μόνιμες προσλήψεις - Οι ειδικότητες

Reporter.gr Newsroom
Ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, η υποβολή αιτήσεων για 141 μόνιμες προσλήψεις. 

Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Τι πρέπει να γνωρίζετε:

-Έναρξη: Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, 10:00

-Λήξη: Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025, 19:00Πρόλαβε την προθεσμία: έλεγξε δικαιολογητικά, πιστοποιήσεις και τυχόν άδειες άσκησης επαγγέλματος πριν ξεκινήσεις.

Θέσεις ανά κατηγορία

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εβδομήντα πέντε (75) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ – τριάντα μία (31) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ -τρεις (3) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ – δύο (2) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ- τέσσερις (4) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ- δύο (2) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ- μία (1) θέση

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕ – τέσσερις (4) θέσεις

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ- μία (1) θέση

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ – τρεις (3) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΕ – τέσσερις (4) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ-δύο (2) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ- δεκατέσσερις (14) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΕ- μία (1) θέση

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ τρεις (3) θέσεις

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εξήντα έξι (66) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ – τριάντα τέσσερις (34) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ – τρεις (3) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ – μία (1) θέση

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕ – τέσσερις (4) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ- δύο (2) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ– τρεις (3) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ-έντεκα (11) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ – δύο (2) θέσεις

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕ- μία (1) θέση

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ – μία (1) θέση

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕ ή ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ – τέσσερις (4) θέσεις

