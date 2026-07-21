Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στις αναφορές περί «τοξικού Κέντρου» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαμορφώσει ένα τεχνητό πολιτικό δίλημμα, επαναφέροντας τη λογική της αντιπαράθεσης του 2023.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, ο κ. Ανδρουλάκης κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική του πρωθυπουργού προς τον λεγόμενο χώρο του Κέντρου και διερωτήθηκε: «Για ποια τοξικότητα μιλάει ο κ. Μητσοτάκης;»

Όπως υποστήριξε, «είναι τυχοδιωκτισμός και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού το κόμμα που έστησε προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η πολιτική ένταση δεν προέρχεται από την αντιπολίτευση αλλά «εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου». Μάλιστα, επικαλέστηκε στοιχεία που, όπως ανέφερε, δείχνουν ότι συγκεκριμένοι παράγοντες χρηματοδοτούνται από τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία –όπως υποστήριξε– έχουν ενσωματωθεί.

«Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει άλλη πολιτική πρόταση»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χαρακτηρίζει ως «τοξικότητα» κάθε διαφορετική πολιτική πρόταση που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ.

«Τοξικότητα είναι οι επιθέσεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ όταν δείχνει έναν άλλο δρόμο πολιτικής τεκμηριωμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα έφερε την αντιπαράθεση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του παρουσίασε αναλυτικά το κόστος της πρότασης, αλλά η κυβέρνηση επέλεξε να επιτεθεί πολιτικά.

«Είπαμε αναλυτικά το κόστος την επόμενη ημέρα στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός μου επιτέθηκε ενώ το γνώριζε», σημείωσε.

Παράλληλα, κατηγόρησε μέρος των μέσων ενημέρωσης ότι προβάλλουν τις κυβερνητικές αντιδράσεις χωρίς να παρουσιάζουν αντίστοιχα τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τα ΜΜΕ παίζουν τι είπε ο πρωθυπουργός και αποκρύπτουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε.

Κριτική για τις δεσμεύσεις Μητσοτάκη το 2019

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική και στις προεκλογικές δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2019, υποστηρίζοντας ότι είχε παρουσιάσει μέτρα χωρίς επαρκή κοστολόγηση.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στη δέσμευση για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «ως υποψήφιος πρωθυπουργός έταξε λαγούς με πετραχήλια», καθώς, όπως υποστήριξε, δεν είχε παρουσιάσει το αναλυτικό δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών του.

«Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να ξαναστήσει το πολιτικό σκηνικό του 2023»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και τις αναφορές που επιχειρούν να συνδέσουν το ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επαναφέρει το πολιτικό δίλημμα των προηγούμενων εκλογών.

«Προσπαθεί να σκηνοθετήσει ξανά το πολιτικό σκηνικό του ’23. Δεν είναι όμως σήμερα μονόδρομος», ανέφερε.

Όπως τόνισε, το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με βάση την εξυπηρέτηση συμφερόντων, αλλά καταθέτει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.

«Το ΠΑΣΟΚ προτείνει πολιτικές με σχέδιο που δίνουν λύσεις στα προβλήματα και όχι για εξυπηρέτηση συμφερόντων», σημείωσε.

Στέλνοντας μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε. Τώρα είναι η δική του σειρά. Οι πολίτες θα κρίνουν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά και να φέρει την πολιτική αλλαγή».

Ανδρουλάκης για Παιδεία: «Άλμα λογικής» η θέση της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στα ζητήματα της Παιδείας, σχολιάζοντας τις κυβερνητικές θέσεις σχετικά με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Χαρακτήρισε «άλμα λογικής» και «απλή αντίφαση» τη θέση σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν επιθυμεί την αλλαγή του άρθρου 16, επειδή –όπως υποστηρίζει– τάσσεται κατά των μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, αλλά ταυτόχρονα δεν προτίθεται να αλλάξει τον νόμο Πιερρακάκη που επιτρέπει τη λειτουργία τους.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι απαιτείται μια συνεκτική πολιτική προσέγγιση στο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης, αφήνοντας αιχμές για αντιφατικές κυβερνητικές επιλογές.

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