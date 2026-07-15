Τσίπρας: Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς αλλά τους καθημερινούς ανθρώπους

Μέσω σημερινής του ανάρτησης (15/7) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, προσκαλεί τα μέλη του νεοσύστατου κόμματος να πάρουν μέρος σε ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση που θα λάβει χώρα την Πέμπτη.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει ο κ. Τσίπρας στο βίντεο που ανήρτησε:

«Η πολιτική δεν αφορά τους ειδικούς. Αφορά τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, όλες και όλους εσάς. Γι’αυτό και εμείς δεν ερχόμαστε για να σας καθοδηγήσουμε ή να σας διδάξουμε. Ερχόμαστε να συζητήσουμε, να σας ακούσουμε και να διδαχτούμε από εσάς. Μετά τις ανοιχτές εκδηλώσεις διαλόγου σε όλη την Ελλάδα, όπου δεν παρεμβαίνουν κυρίως τα στελέχη μας, αλλά άνθρωποι από την κοινωνία μεταφέροντας τον σφυγμό της, τώρα αλλάζουμε και τον τρόπο που συζητάμε και αποφασίζουμε στις εσωτερικές μας διαδικασίες.

Την Πέμπτη, 16 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, σε μια ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση, όλα τα μέλη της ΕΛΑΣ θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν μαζί μου κι εγώ την ευκαιρία να τους ακούσω και να απαντήσω στις ερωτήσεις τους. Προλαβαίνεις να εγγραφείς και να συμμετέχεις στο www.myelas.gr. Γίνε μέλος της συμπαράταξής μας και δες την πολιτική αλλιώς».